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Швейцарія порушила повітряний простір Естонії

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Четвер 26 серпня 2021 15:20
Швейцарія порушила повітряний простір Естонії Фто: Швейцарія порушила повітряний простір Естонії (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 25 серпня, літак військово-повітряний сил Швейцарії CL60 порушив повітряний простір Естонії. Міністерство закордонних справ Естонії вже передало ноту посольству Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Інцидент стався в районі острова Вайндлоо. Військовий літак пробув у повітряному просторі Естонії менше хвилини.

Передавач літака був включений, повітряне судно мало план польоту і в момент порушення державного кордону Естонії знаходилося в радіоконтакті з естонською авіадиспетчерською службою.

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