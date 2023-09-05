Швейцария дважды разрешала въезд в страну подсанкционному российскому депутату, - СМИ

Российский депутат Александр Бабаков смог дважды посетить Швейцарию, несмотря на санкции, которые против него были введены еще в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Агентство. Новости ".

"Власти Швейцарии дважды временно снимали санкционные ограничения на въезд в страну с сенатора Александра Бабакова (сейчас он вице-спикер Госдумы), чтобы он мог получить медицинскую помощь в стране", - говорится в материале.

Об этом стало известно после анализа сломанной почты Бабакова, которую ранее опубликовал проект InformNapalm.

Первый визит Бабакова

Первый раз Бабакову разрешили въехать в страну с 19 по 30 июня 2019 года. Тогда речь шла о поездке на медицинское лечение, поэтому на ее время власти страны временно сняли визовые ограничения.

Эти послабления действовали только в случае прилета непосредственно в Швейцарию и не предусматривали транзита по территории других стран Шенгенской зоны.

Второй визит Бабакова

Второе разрешение на въезд в Швейцарию Бабаков получил в 2021 году. Тогда сенатор посетил страну в обход коронавирусных ограничений для прохождения "планового обследования" с 7 по 17 мая 2021 года.

Для прилета в страну Бабакову нужно было воспользоваться авиарейсами Москва - Цюрих и Цюрих - Москва.

Посольство Швейцарии в РФ просило авиакомпании и ответственных за соблюдение коронавирусных ограничений чиновников пропустить Бабакова и его помощника Евгения Зобнина в Швейцарию. Речь шла о статье, которая позволяла отклониться от жестких карантинных правил. Среди исключений оговорен случай въезда в страну по веским медицинским причинам, в частности для оказания срочной медицинской помощи.

Санкции против российского депутата

Отмечается, что Бабаков находится под санкциями страны с ноября 2014 года и впервые попал в список ограничений как депутат, который голосовал за оккупацию Крыма.

Госсекретариат по делам миграции Швейцарии сообщил изданию, что иногда возможны исключения из санкций по дипломатическим или гуманитарным основаниям.

Уголовное преследование Бабакова в Украине

В ноябре Сотрудники ГБР и СБУ сообщили о подозрении заместителю председателя Государственной думы РФ Александру Бабакову, владеющему украинской энергетической компанией VS Energy.

Недавно ГБР объявило подозрение заместителю председателя Госдумы РФ Бабакову за поддержку оккупации Украины.