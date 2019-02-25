Швейцарія і Британія уклали угоду про права громадян після Brexit

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадяни Швейцарії, які живуть у Британії, і британці, що влаштувалися в Швейцарії, збережуть після угоди свої нинішні права, що стосуються свободи пересування

Швейцарія і Великобританія уклали угоду про права громадян після виходу Сполученого Королевська з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після Brexit громадяни Швейцарії, які живуть у Британії, і британці, що влаштувалися в альпійській республіці, збережуть після операції свої нинішні права, які стосуються свободи пересування. Це зафіксовано в підписаному двома країнами в понеділок в Берні угоді.

Нагадаємо, 11 лютого Великобританія і Швейцарія врегулювали питання, пов'язані з майбутнім виходом Сполученого Королівства з Європейського союзу. Зокрема, договір забезпечує збереження двома країнами після Brexit режиму прав і обов'язків, який діє в даний час між Швейцарською Конфедерацією та ЄС.

Додамо, що президент Європейської ради Дональд Туск підтримав можливість перенесення угоди по Brexit. Туск зазначив, що вчора він провів з прем'єр-міністром Терезою Мей переговори. За його словами, в Палаті громад Британії немає більшості, щоб схвалити операцію.

The Guardian повідомляло, що Brexit може бути відкладено до 2021 року згідно з планами, які вивчають найбільш високопоставлені чиновники ЄС. Джерела повідомляли, що президент Європейської ради Дональд Туск і генеральний секретар Єврокомісії Мартін Зельмайр є ініціаторами перенесення.