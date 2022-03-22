Швейцарія заарештувала розкішну нерухомість російського олігарха Авена

Швейцарська влада конфіскувала розкішні апартаменти, які належить російському олігарху Петру Авену. Банкіри і чиновники працюють понаднормово, щоб відстежити активи людей, пов'язаних з Москвою після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Управління майна кантону Берн заявило, що, на його думку, квартира належала Петру Авену, якого Швейцарія назвала довіреною особою президента Володимира Путіна і великим акціонером групи, що володіє найбільшим в Росії приватним банком "Альфа".

Трикімнатна квартира знаходиться на п'ятому поверсі розкішного комплексу на гольф-курорті в мальовничому Бернському Оберланді, в оточенні снігових вершин.

Швейцарія, яка пишається своїм нейтралітетом у міжнародних справах, має великий бізнес з управління капіталом і є великим центром торгівлі російськими товарами. За оцінками банківської асоціації, в його банках знаходиться до 213 млрд доларів російського капіталу.

Після первинних коливань Швейцарія 28 Лютого ввела санкції ЄС щодо сотень росіян. З тих пір вона розширила свій список, щоб повністю відповідати заходам ЄС.

Президент України Володимир Зеленський у суботу закликав Швейцарію конфіскувати активи людей, які, за його словами, допомагали вести війну.