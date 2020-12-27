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В Швейцарії виявили два випадки зараження штамом COVID-19 з Південної Африки

Швейцарія, Неділя 27 грудня 2020 19:46
В Швейцарії виявили два випадки зараження штамом COVID-19 з Південної Африки
Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Швейцарії виявили два випадки зараження коронавірусом з Південної Африки. Він відрізняється від зразків зі штамом з Великобританії.

Про це повідомляє Blick.

Дослідники з Цюріха обробили 500 зразків від людей, які здали позитивні тести на коронавірус. І у двох із них знайшли штам з Південної Африки, а так званий "британський" варіант COVID-19 у них не виявили. Один з хворих знаходиться в кантоні Швіц, ще один перебуває у Франції і вже спілкується з французькою владою.

У четвер повідомлялося, що в Швейцарії виявили випадки зараження "британським" типом коронавірусу. Його знайшли у двох людей з Великобританії. Пізніше цей же тип вірусу знайшли у людини з Ліхтенштейну, а його зразки досліджували в Базелі.

Сьогодні стало відомо, що у Португалії зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу. Його виявили у людей, які приїхали з Великобританії на острів Мадейра.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який почав активно поширюватися у Великобританії, дістався до ще одного континенту. Два випадки зараження виявили в Канаді.

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