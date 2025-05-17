В Швеции умер дипломат, подозреваемый в шпионаже: дело связано с экс-послом в Украине

В Швеции внезапно умер дипломат МИДа, которого подозревали в шпионаже. Дело связано отставкой шведского экс-посла в Украине Тобиаса Тиберга с одной из должностей в его стране.

Как пишет издание, что дипломат МИД Швеции, которого подозревали в шпионаже и который ранее работал в одной из стран, имеющей сейчас напряженные отношения с Западом, умер. Его нашли мертвым в Стокгольме в ночь на пятницу 16 мая. Ранее на этой неделе, 13 мая, его освободили под залог, при этом не сняли подозрения по делу об отставке бывшего посла Швеции в Украине Тобиаса Тиберга с должности советника по нацбезопасности.

"Дипломат много лет проработал в Министерстве иностранных дел. Он долгое время находился за пределами Европы, последние несколько лет в качестве посла. Одна из стран, где он работал, имеет весьма натянутые отношения с Западом. Теперь он мертв", - пишет Expressen, отметив, что информацию о смерти подтверждил адвокат мужчины Антон Стрэнд.

По информации СМИ, погибшему было более 50 лет, но имя дипломата не разглашается. Ранее ему выдвинули подозрения относительно действий, совершенных в Стокгольме в период с 1 по 11 мая. На прошлых выходных его арестовали, однако он всегда отрицал какую-либо вину.

В то же время, по данным SVT Nyheter, подозрения в отношении дипломата связаны с делом другого дипломата - Тобиаса Тиберга.

Тиберг, который занимал должность после Швеции в Афганистане и Украине (с 2019 по 2023 годы), на прошлой неделе был вынужден покинуть свой пост советника по национальной безопасности, всего через несколько часов после своего назначения.

Причиной стало то, что кто-то сразу после его вступления в должность, отправил в правительственное учреждение электронное писало с фото обнаженного Тиберга. Факт того, что он добровольно никому не рассказал о фото, был сочтен настолько серьезно, что он не мог продолжать свою работу.

"Тайберг был официально назначен правительством в полдень в четверг новым советником по национальной безопасности после того, как предыдущий советник по безопасности Генрик Ландерхольм подал в отставку при громких обстоятельствах. Всего через полчаса после того, как правительство разослало пресс-релиз, в котором сообщалось, что Тобиас Тиберг получил новую должность, анонимный человек прислал в правительственные учреждения интимные фотографии Тиберга. Той же ночью Тиберг объявил, что не будет занимать должность", - пишет издание.

Этот кадровый скандал вызвал серьезный резонанс в высших эшелонах власти Швеции. В частности, в Министерстве иностранных дел и в Совете национальной безопасности. После инцидента для нескольких сотрудников правительственных учреждений были инициированы обновленные тренинги по безопасности.

Уже через три дня после отставки Тиберга сотрудники Службы безопасности провели задержание вышеупомянутого дипломата непосредственно в его квартире. Ему официально предъявили подозрение. Как сообщает SVT, следствие рассматривает возможную связь между тем, как были получены и распространены конфиденциальные фото Тиберга, и уголовным производством относительно вероятного шпионажа, которое было открыто против погибшего дипломата. В то же время Тобиас Тиберг не является подозреваемым ни в одном из дел.