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В Швеции обсуждают увеличение мощностей для поставок снарядов Украине

Швеция, Вторник 26 декабря 2023 19:16
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В Швеции обсуждают увеличение мощностей для поставок снарядов Украине Архивное фото: министр обороны Швеции Пол Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Швеции необходимо закупать артиллерийские боеприпасы как для себя, так и для возможности отправки в Украину. А мощность заводов должна увеличиться.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT Nyheter.

"У нас есть хорошие установки "Арчер", но они неактуальны, если нет боеприпасов для стрельбы", - сказал он.

По словам министра обороны, Швеция должна поддержать Украину артиллерийскими боеприпасами и одновременно наращивать собственные запасы. Он назвал это сложной ситуацией.

Сейчас идет работа по составлению соглашения, которое обеспечит шведской стороне доступ к необходимым боеприпасам. По данным производителя Nammo, имея заводы в Швеции, сроки поставки боеприпасов сейчас составляют до шести лет.

Необходимые инвестиции в заводы

По словам Пола Джонсона, важно, чтобы заводы по производству боеприпасов в Скандинавии увеличили свои мощности.

"Деньги на это внутри ЕС есть. Они ищут средства ЕС, а затем ожидается, что мы сделаем частичные инвестиции", - сказал министр.

Управление оборонной техники заявляет, что ведется интенсивная работа по увеличению производственных мощностей и доступности артиллерийских боеприпасов в Швеции и странах Северной Европы.

Снаряды для Украины

Страны Запада сами столкнулись с трудностями, пытаясь достичь собственных целей по поставкам Украине боеприпасов.

ЕС обещал прислать миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Но только "480 тысяч было доставлено или находится в конвейере", заявила недавно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи от союзников.

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