Швеція може посилити покарання через спалах злочинності в країні

Швеція готується до посилення покарань. Останнім часом в країні спостерігається сплеск злочинності з боку кримінальних банд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Novinky .

"Ми готуємо такі суворі покарання для злочинних угруповань, яких Швеція ще не знала", - заявив міністр юстиції Морган Йоханссон.

Останнім часом у Швеції спостерігається зростання рівня злочинності, у зв'язку з чим випадки зі стріляниною та жертвами - стали звичним явищем для країни.

В майбутньому також розглядатимуть можливість запровадження кримінального покарання для неповнолітніх за продаж наркотичних засобів.

"Вироки будуть на 30-40 відсотків вищими, ніж сьогодні", - додав міністр.

Зазначається, що через недостатню місткість в’язниць, державі необхідно буде інвестувати майже 60 мільйонів крон, аби побудувати нові.