У Швеції розробляють пасажирський електролітак для коротких подорожей

Компанія Швеції Heart Aerospace планує розробити електричний літак до 2023 року. ES-19 використовуватиметься під час нетривалих перельотів завдяки запасу ходу до 400 км.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на New Atlas .

Наразі відомо, що літак буде розрахований на 19 пасажирів. Серед особливостей електротранспорту можна відзначити:

Запас ходу становитиме 400 кілометрів, втім Heart Aerospace планує збільшити його через деякий час після завершення розробки;

Електричний двигун у 20 разів дешевший за традиційний двигун літака, а витрати на його утримання у 100 разів нижчі;

Злітно-посадова смуга становитиме до 750 метрів;

It's electric!



Together with @Breakthrough and @MesaAirlines, we're working with @heartaerospace to decarbonize regional air travel. We plan to acquire the ES-19 electric aircraft, set to take flight in 2026. https://t.co/3HpnhLZ1lZ pic.twitter.com/TdxHEqlT51 — United Airlines (@united) July 13, 2021

Heart Aerospace зауважує, що ES-19 використовуватиметься для рейсів над гірською місцевістю, або між островами які розташовані близько одне до одного.

Наразі стартап планує завершити розробку проєкту до 2023 року, а перший політ запланований на перший квартал 2024 року. Вже у 2026 році літак, можливо, отримає сертифікацію й матиме змогу вступити в експлуатацію.