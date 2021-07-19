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У Швеції розробляють пасажирський електролітак для коротких подорожей

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Швеція, Понеділок 19 липня 2021 19:15
У Швеції розробляють пасажирський електролітак для коротких подорожей Фото: Швція розробляє пасажирський електролітак для коротких перельотів (twitter.com/united)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Швеції Heart Aerospace планує розробити електричний літак до 2023 року. ES-19 використовуватиметься під час нетривалих перельотів завдяки запасу ходу до 400 км.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на New Atlas.

Наразі відомо, що літак буде розрахований на 19 пасажирів. Серед особливостей електротранспорту можна відзначити:

  • Запас ходу становитиме 400 кілометрів, втім Heart Aerospace планує збільшити його через деякий час після завершення розробки;
  • Електричний двигун у 20 разів дешевший за традиційний двигун літака, а витрати на його утримання у 100 разів нижчі;
  • Злітно-посадова смуга становитиме до 750 метрів;

Heart Aerospace зауважує, що ES-19 використовуватиметься для рейсів над гірською місцевістю, або між островами які розташовані близько одне до одного.

Наразі стартап планує завершити розробку проєкту до 2023 року, а перший політ запланований на перший квартал 2024 року. Вже у 2026 році літак, можливо, отримає сертифікацію й матиме змогу вступити в експлуатацію.

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