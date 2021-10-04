ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Швеції оголосять Нобелівських лауреатів, але премії видадуть на їхній батьківщині

Новость на русском →
Швеція, Понеділок 04 жовтня 2021 06:02
У Швеції оголосять Нобелівських лауреатів, але премії видадуть на їхній батьківщині Фото: у Швеції оголосять Нобелівських лауреатів (facebook.com/nobelprize)
Автор: Анна Полисученко

У Швеції оголосять Нобелівських лауреатів. Але самі премії цього року через пандемію COVID-19 видаватимуть на батьківщині лауреатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нобелівський комітет у Стокгольмі в понеділок повідомить, кому присуджена премія з медицини. У вівторок, 5 жовтня, оголосять володаря премії з фізики, в середу - з хімії, в четвер - з літератури.

Лауреата премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі, за традицією буде оголошений в Осло (Норвегія). Церемонія намічена на п'ятницю. Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру в цьому році претендують 329 кандидатів, 234 з них - це фізичні особи, решта 95 - організації.

Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті. Фонд Нобеля протягом як мінімум 50 років після їх висунення не має права публікувати їх список.

Однак, ряд ЗМІ протягом року повідомляв про те, що на премію миру висунуті відомі світові лідери і політики. Зокрема, за їх інформацією, на Нобелівську премію миру висунутий колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж. Серед кандидатів, за деякими даними, фігурують екс-кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська і екоактивістка Грета Тунберг. Крім того, претендентами вважаються такі організації, як "Репортери без кордонів" і "Комітет захисту журналістів".

11 жовтня, в столиці Швеції визначиться лауреат премії шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

Нобелівська премія 2021 року передбачає винагороду в 10 млн шведських крон (близько 1,1 млн доларів).

На тлі пандемії коронавірусу Лауреати Нобелівської премії другий рік поспіль отримуватимуть нагороди в тих країнах, в яких проживають. До пандемії в Стокгольмі в грудні проводили традиційну церемонію вручення Нобелівських премій з особистою участю лауреатів і організовували банкет на їх честь.

У Норвегії церемонія вручення Нобелівської премії миру поки запланована, але остаточне рішення щодо її проведення буде прийнято в середині жовтня.

Раніше ми писали, що церемонія вручення Нобелівських премій знову пройде у форматі телетрансляцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нобелевская премия
NEWS
Транзит газу до Угорщини через Україну відновили
Транзит газу до Угорщини через Україну відновили
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо