ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Шушкевич пропонує позбавити російську мову статусу державної в Білорусі

Мінськ, П'ятниця 28 серпня 2020 06:13
Шушкевич пропонує позбавити російську мову статусу державної в Білорусі
Фото: Станіслав Шушкевич (udf.by)
Автор: Надія Собенко

Шушкевич підкреслив, що у Білорусі немає ніякого протистояння з Росією

Єдиною державною мовою Білорусі повинна бути білоруська мова. Російську мову слід позбавити цього статусу.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "І Грянул Грэм" сказав екс-глава Верховної ради Станіслав Шушкевич.

Він підкреслив, що у Білорусі немає ніякого протистояння з Росією.

"У нас ніколи не було міжнаціональної ворожнечі. Але ми завжди хотіли бути білорусами. І взагалі те, що вичавили з нас нашу мову, вичавлюють нашу культуру... Загрози над російською мовою немає. А державною мовою повинна бути одна - білоруська, тому що у неї немає більше батьківщини", - сказав Шушкевич.

Однак, за його словами, перехідний період на білоруську як державну мову буде довгим і досить складним.

Відзначимо, що російська мова в Білорусі отримала статус другої державної в результаті внесення поправок до конституції в 1995 році.

Шушкевич був главою Верховної ради Білорусі в 1991-1994 роках. Також він з 1996 до 2018 року обіймав посаду голови партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" (БСДГ).

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Зазначимо, що Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму про зміни до Конституції, що дасть можливість для проведення нових виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся