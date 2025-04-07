Шуляк рассказала о сумме компенсации на восстановление жилья на собственном участке

Украинцы, чье жилье уничтожено в результате российской агрессии, теперь могут получить компенсацию для строительства на собственном участке. В среднем сумма составляет 1,5 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

"В этом году в государственной программе "еВідновлення" появился новый компонент - компенсация на восстановление частного дома на собственном участке. В прошлом году люди подавали такие заявления, но получить средства не могли, потому что этого компонента еще не было. Сейчас это стало возможно - заявки уже можно подавать через приложение или портал Дія и в ЦПАУ", - сказала Шуляк.

Она добавила, что вместе с заявкой на компенсацию следует подавать и сообщение о начале строительных работ. После этого участок посетят члены комиссии органа местного самоуправления.

"По алгоритму, который применяется для всех регионов, комиссия начисляет соответствующую сумму целевых средств. Первый транш в размере 50% человек получает для приобретения стройматериалов, строительных услуг или проектирования строительства. После отчета о расходах можно получить остальные средства на окончание строительства", - пояснила председатель комитета по градостроительству.

Она подчеркнула, что этой услугой может воспользоваться любой, у кого жилье разрушено в результате российской агрессии. Исключение составляют лишь зоны, где ведутся активные боевые действия и временно оккупированные территории.

"По состоянию на 2024 год зарегистрировали более 5800 заявлений на восстановление на собственном участке. Сейчас 600 семей уже воспользовались такой возможностью и получили компенсации", - сообщила Шуляк.

По ее словам, сумму средств начисляют по соответствующему алгоритму с учетом региона, стоимости квадратного метра уничтоженного и нового жилья и ряда других показателей.

"Алгоритм позволяет максимально учесть рыночные цены. В среднем можно рассчитывать на 1,5 млн грн компенсации на восстановление дома на собственном участке и решить жилищный вопрос", - подытожила Шуляк.