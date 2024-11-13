Шуляк рассказала о критической нехватке заводов по производству стекла

Стекло - наиболее дефицитный материал, необходимый для восстановления Из-за высокой стоимости запуска мощностей по его производству процессы по восстановлению смогут происходить преимущественно за счет импортной продукции, что приведет к дальнейшему росту стоимости окон и не будет способствовать росту ВВП страны.

Об этом заявила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, около 90% необходимых для восстановления строительных материалов могут обеспечить именно отечественные производители. Это в свою очередь позволит Украине сформировать добавленную стоимость на сумму почти в 30 млрд дол. Исключение составляет только стекло, производство которого из-за войны почти прекратилось.

"У нас есть значительные запасы качественного песка для производства стекла, но почти отсутствуют мощности для этого. Это одно из многих последствий войны. В частности, еще в 2014 году был уничтожен Лисичанский стеклозавод и закрылся Константиновский. Как следствие – мы очень зависимы от импорта. А это в свою очередь приводит к удорожанию стоимости венок. Так, из-за роста цен на импортируемое стекло окна уже подорожали на 50%", – констатировала Шуляк.

При этом парламентарий подчеркнула, что прогнозируемая потребность стекла для процессов восстановления составляет сейчас почти 42 тыс. кв. метров, а рынок окон, "простимулированный" восстановлением, может вырасти до 200%. Однако локальные производители от этого не выиграют, а проиграют, поскольку работать придется с импортными стеклами", - подчеркнула она.

По ее оценкам, стоимость инвестиций в запуск завода по производству стекла сейчас в пределах 100 млн долларов. И для мировых лидеров - в отличие от отечественных инвесторов, это не проблема. , но не для всех.

"Относительно строительства заводов по производству стекла мы видим заинтересованность таких мировых лидеров производства стекла как Pilkington, Glaverbel, Guardian Industries, Asahi Glass и Saint-Gobain в связи с потерей поставок из России. В то же время, украинским компаниям этот сегмент хоть и интересен, однако их включению в него мешают многие факторы - ограниченность оборотных средств, дефицит работников, непонятные правила бронирования, дефицит электроснабжения и т.д. Очевидно, что на этом рынке в перспективе могут быть очень значительные и бурные изменения", - отметила Шуляк.