Шуляк объяснила, зачем для принятия решений о восстановлении нужно привлекать больше женщин

Реальный процент женщин в органах государственной власти значительно меньше гендерной квоты в 40% - в настоящее время женское представительство на выборных должностях в пределах 12%. Гендерную диспропорцию следует исправить, если хотим интегрироваться в европейскую семью и повысить качество принятых в стенах ВР. В частности, касающихся восстановления.

Она отметила, что Украина продолжает идти по пути введения гендерного равенства. В частности, об этом свидетельствует и количество женщин, которые задействованы в ВСУ, где сейчас работает более 60 тысяч украинок, 46 тысяч из которых - военнослужащие. Но таких женщин должно быть больше и в законотворческой деятельности, и в местных советах, и на государственной службе.

По словам Шуляк, до введения гендерной квоты в 40% Украина шла более 10 лет, но это изменение в 2020 году наконец-то приняли. Однако первые выборы - депутатов в местные, поселковые и сельские советы, которые проходили уже при новом избирательном законодательстве, показали, что реальное количество женщин, готовых занимать выборные должности, меньше.

"Я очень одобрительно отношусь к этим изменениям – к введению гендерной квоты в 40% по избирательным спискам. И я была уверена, что на местных выборах в 2020 году эта квота будет соблюдалась – что среди избранных на местных выборах депутатов женщин будет не менее 40 Но нет - в каждом совете женщин использовали в качестве технических кандидатов. кандидатуры и их места заходили мужчины. Сейчас есть фракции, в частности, в Сумской и Харьковской областях, где нет ни одной женщины", - подчеркнула Шуляк.

Парламентарий подчеркнула, что реальное выравнивание гендерной диспропорции нужно не только с точки зрения справедливости, но и для качества решений, принимаемых на государственном уровне. В частности, на качестве решений, касающихся восстановления Украины.

"Участие женщин в принятии решений как на местном, так и на государственном уровне означает повышение их качества. Это позволяет шире смотреть на проблему и предлагать более широкие решения и подходы к решению проблем. Это важно не игнорировать, поскольку у нас впереди сложное восстановление. Поэтому нам нужны женщины не только в политике, но и на государственных должностях, предусматривающих принятие решений, которые будут касаться именно восстановления", - заметила председатель партии "Слуга Народа".

Нардеп также отметила, что следует активно внедрять добровольные внутрипартийные квоты, а также менторство для женщин, которые планируют заниматься политикой и возглавлять изменения на местах.

Она добавила, что гендерные квоты существуют более чем в 55 странах мира, а их размеры варьируются от 30 до 50%. Их могут вводить законодательно, или же партии добровольно берут на себя такие обязательства. Впервые в истории женщины попали в парламент в Финляндии – в 1907 году.

Тогда, на первых выборах после того, как женщинам разрешили участвовать, в парламент попали 19 женщин (9,5% от всего количества парламентариев). Украина смогла едва превысить этот показатель в 2014 году. В настоящее время в финском парламенте 41,5% женщин. В Украине – около 12%. Согласно рейтингу The Global Gender Gap Report, Украина занимает 105-е место из 149 по уровню политического представительства женщин.

"Даже сейчас - после законодательных изменений, которые защищают права женщин и изменений взглядов людей, участие женщин в политической жизни все еще нуждается в поддержке, потому что сохраняется большое влияние стереотипов, мифов, дискриминации и откровенного сексизма. Привлечение женщин к политическим процессам в Украине - это не просто необходимость, а шаг к реальному равенству", - подытожила глава партии "Слуга народа".