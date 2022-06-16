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Шуляк: маємо вже багато домовленостей з країнами світу про відбудову України

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Четвер 16 червня 2022 19:47
Шуляк: маємо вже багато домовленостей з країнами світу про відбудову України Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Україна не чекатиме виплати репарацій від Росії та за першої можливості почне компенсувати людям зруйноване та пошкоджене житло. У цьому допоможуть міжнародні партнери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"На сьогодні Польща готує пропозиції для відбудови України. Естонія має намір залучити інші країни до відновлення зруйнованих під час війни з РФ об'єктів на Житомирщині. Данія погодилася очолити процес довгострокового відновлення Миколаєва. Португалія планує допомогти Україні у відновленні шкіл і дитячих садків. Норвегія готова долучитись до відновлення енергетичної інфраструктури нашої країни", - заявила Шуляк.

Вона додала, що італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє перші пів мільйона євро на відновлення української Бучі та планує зібрати більше завдяки благодійним внескам. А Велика Британія готова допомогти у відновленні Києва та Київської області.

"Думаю, цей список буде істотно збільшуватися. Ми щодня ведемо переговори з колегами з багатьох країн для того, щоб покрити інвестиціями всю постраждалу від російського агресора Україну. Думаю, спільними зусиллями зі світом ми все відбудуємо, адже маємо вже багато конкретних домовленостей", - запевнила Шуляк.

Вона наголосила, що держава не чекатиме виплати репарацій від Росії, бо це тривалий процес, а за можливості почне компенсувати людям втрачене та пошкоджене житло.

Шуляк нагадала, що парламент вже ухвалив у першому читанні законопроект №7198, який передбачає компенсацію власникам зруйнованого та пошкодженого житла. Зараз триває підготовка законопроекту до другого читання.

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