Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город

Россия не оставляет попыток захватить Покровск. Бои за него будут одними из ключевых на всем фронте и могут определить судьбу войны. Как военные 110-й бригады обороняют Покровск и что говорят о службе, оружии и враге – в репортаже военной корреспондентки РБК-Украина Богданы Лясковской.

Два года бойцы 110-й ОМБр сдерживали наступление россиян на Авдеевском направлении. После непродолжительной ротации бойцы вернулись на оборону тяжелейшего участка фронта – Покровского направления, где военным уже удается сбивать российские истребители Су-25. Сейчас перед бойцами стоит сверхтрудная задача удержать оборону города и не дать россиянам его захватить.

Братство группы FPV-дронов

Еще зеленоватая обильно засаженная деревьями лесополоса – действительно большая редкость на фронте. Обычно на "нуле" и ближе к позициям врага деревья и кустарники скошены минометами и сожжены артиллерией. В еще теплое время года эти зеленые рубежи – большое преимущество в маскировке. Под покровом зелени можно затаиться и эффективно отрабатывать по противнику.

Нас встречает группа FPV, которая сегодня заступила не дежурство. Оператор БПЛА с позывным "Старый" выполняет здесь боевые задачи со своим младшим братом – штурманом, а сапер в группе – это коллега "Старика", с которым они давно уже знакомы. Поэтому когда говорят, что украинцы воюют целыми семьями, это вовсе не преувеличение.

Младший брат – "Гугл" – узнал, что брата переводят на фронт и сразу решил, что должен идти воевать вместе с ним. Взял отношение и пошел служить в 110 бригаду, хотя мог еще оставаться на мирной территории. Говорит, что братство очень помогает в боевой работе.

"Когда мы уже в воздухе, я же веду его с самого начала до самого конца полета. Как мы с детства вместе общаемся, он меня понимает на таких элементарных словах. Понимаем друг друга с полуслова", – говорит штурман.

"Старый" тоже рад, что "Гугл" рядом. По крайней мере, здесь он знает, что с братом все хорошо. "Поддерживаем друг друга, так оно гораздо лучше получается, чем с чужими людьми, потому что все-таки близкий человек есть близкий человек, как ни крути", – рассказывает военный.

Вокруг уже светает. В блиндаже военные раскладывают оборудование и настраивают связь, в рации слышно приветствие с добрым утром. Остальные группы бригады также на своих позициях. Параллельно работают несколько экипажей ударных дронов. Ночные птички передают эстафету дневным. Работа не прекращается ни днем, ни ночью. Вражеские штурмовые группы выдвигаются круглосуточно, поэтому им нужно постоянно противодействовать и уничтожать.

В экипаже FPV-группы три человека. Сапер предварительно готовит боеприпасы и прикрепляет их к дронам-камикадзе. В этом деле очень важна точность, ведь неправильно оборудованный дрон может раньше сдетонироваться и навредить своим же. Штурман перед вылетом FPV-дрона предварительно запускает разведывательный БПЛА, посредством которого корректируют полет к цели. А пилот уже после этого летит дроном-камикадзе и поражает необходимую цель.

Иногда нужно совершить несколько вылетов для поражения. Разведка сообщила о скоплении личного состава армии РФ в одном из домов. Но сначала нужно взорвать ворота, а уже потом совершить второй вылет, чтобы залететь внутрь помещения и атаковать окупантов.

FPV-дроном можно залететь едва ли не в каждую щель – в блиндаж, окно дома, кабину техники. "У нас была такая возможность посмотреть в наиболее закрытые части населенного пункта. То есть там были навесы и ангары, в которые разведка толком не могла заглянуть. И мы решили попробовать туда залететь и посмотреть, что там. Мы нашли кучу техники и начали ее жечь. Понемногу мы сожгли там очень-очень много", – вспоминает штурман.

Говоря о проблемах, мужчины обращают внимание на преимущество врага в количестве вооружения, даже в дронах-камикадзе. Нашим подразделениям поступает обеспечение от государства и от волонтеров, но этого недостаточно для того, чтобы эффективно противостоять такому количеству противника. Именно поэтому, говорят военные, важно увеличивать производство дронов и боекомплектов. Если это удастся, тогда на поле боя будет совсем другая ситуация – в нашу пользу.

Встреча с чешским "Вампиром"

Вечер на Востоке сигнализирует о начале работы. Собираемся в заранее указанном месте, чтобы присоединиться к боевому выезду вместе с артиллеристами. Подготовка начинается с вечера, а сама боевая работа будет на рассвете.

Со временем привыкаем ездить без фар и без навигации по ночным дорогам – здесь так нельзя. Полная маскировка от врага. Главное – не заблудиться. Но с этим военные справляются с отличием.

РСЗО "Вампир" или RM-70 – это чешская реактивная система реактивного огня по типу советских "Градов", однако улучшенного образца. Вместо "Урала" система базируется на "Tatar" T813. Это уже бронированная машина, позволяющая сохранить жизнь экипажу.

Реактивная система имеет 40 боеприпасов 122 калибра, весом по 66 килограммов каждый, дальность огня до 20,5 километров. Отличие и преимущество системы "Вампир" в том, что через две минуты после первого залпа можно осуществить второй и оставить боевую позицию еще до того, как по ней нанес удар враг. Пусковая установка РСЗО оборудована радиостанцией, средствами пожаротушения и защиты от оружия массового поражения.

"Большой плюс, что у нее кабина бронированная. Несколько раз было такое, что мы отстрелялись, а потом за нами начало прилетать. Слышно было, как возле нас разрывы и обломки по кабине стучат. Но, слава Богу, никого не ранило, и мы успели покинуть огневую позицию. То есть если бы это был наш украинский "Град", то посекло бы", – рассказывает старший офицер батареи "415-й".

Мы прибыли в точку сбора, но техники здесь не увидели, в целях безопасности боевая машина и боеприпасы находятся в разных местах. Еще затемна начинается суета – пора грузить БК. Каждый заряд – гигантский, больше среднестатистического взрослого мужчины. Чтобы загрузить их в авто, нужны не одни руки.

Все это происходит в полной темноте, всего несколько нательных фонариков подсвечивают работу. В их свет время от времени попадают собаки, которые всегда сопровождают наших военных. Несмотря на серьезность задачи, животные радостно виляют хвостами и отправляют хозяев на задание.

Выезжаем на позиции, когда еще вокруг полные сумерки, к восходу солнца нужно успеть зарядить реактивную систему. Издалека слышен рев мотора, а с поля на фоне едва видного солнечного света выезжает реактивная установка. Все происходит очень быстро, бойцы, не теряя времени, заряжают систему.

"Преимущество, что у нее ковши. Она может сама себя закапывать. Потому что у нее самое уязвимое место – колеса. Потому что они не металлические, обломками их очень легко поразить. И она сама может себе сделать капонир. А было и такое, что еще не подготовлена огневая позиция, нам нужно где-то спрятаться в лесу. Она напролом лезет и любые чащи свалит", – вспоминает старший офицер батареи.

У этого "Вампира" есть необычный талисман. На передней части установки расположена большая голова кабана. "Мы когда были в Лисичанске, на какой-то базе скрывались, случайно нашли этого кабана. Сначала, ради шутки, присоединили его к ковшу, и, видите, он до сих пор как талисман нашей батареи", - рассказывает старший офицер.

Заряд систем залпового огня занимает еще немного времени. Когда все 40 уже на месте – можно выезжать на отработку. Экипаж отправляется на огневую точку – мы вслед за ним. В пути понимаем, почему важно иметь РЭБ-системы на каждом автомобиле. Неожиданно слышим восклицание от водителя: "FPV!" Скрежет тормоз и громкий взрыв. Буквально перед нами враг применил дрон-камикадзе. Спасла только доля секунды. Если бы не остановились вовремя, то дрон попал бы в машину.

С приключениями, но целыми добрались до огневой позиции. Здесь уже проходит настройка – наводчик выставляет цель, вся команда готовится к отработке. "Приехали, навелись. Огонек "жарко-жарко" и уехали", – так описывает свою работу один из бойцов.

На самом деле сама огневая работа происходит довольно быстро, но за этим стоит долгая подготовка. Реактивная система поражает большие участки, уничтожая практически все, куда попадают снаряды.

"Эта машина поражает не точку, а целыми площадями залповым огнем. Сейчас оккупанты достаточно свободно чувствуют себя в одном из населенных пунктов, они сейчас там хранят и личный состав, и технику. Ну вот мы по ним и стреляем. Если разведка засекла их, то, соответственно, мы их поражаем", – рассказывает "415-й".

Последние настройки, ждем сигнал от аэроразведки.

"Огонь!"

Воздух разрывает громкий звук залпов. Несколько снарядов пошли в ход. Сначала произошел пристрел. Впоследствии бойцы ожидают подтверждения координат и выпускают весь пакет по враждебным целям. Сразу не удается узнать, что именно поразили военные, ведь как только отработали – все быстро уезжают из огневой позиции, пока вражеская артиллерия не нанесла ответный удар.

После работы бойцы могут немного отдохнуть. За два года усталость сказывается, как морально, так и физически. Но руки опускать все равно не собираются.

"Я продолжаю борьбу. Я всегда руководствуюсь теми подвигами наших бойцов из Украинской повстанческой армии. Они практически в подполье 10 лет боролись за свои независимости, не имея ни материальных выгод, зная, что их могут в любой момент схватить и убить или отправить в ссылку в Сибирь или какие-то другие места. У меня дядя был в тех лагерях. Поэтому я знаю, с кем нужно бороться и за что нужно бороться", – признается старший офицер батареи.

Ночные аэроразведчики

Аэроразведчики – это глаза Сил обороны. Без них не могут работать ни дроны, ни артиллерия. Благодаря операторам дронов отслеживаются цели, осуществляется корректировка огня и ведется круглосуточное наблюдение за врагом. "Глаза" должны быть в небе круглосуточно.

На этот раз мы выезжаем на дежурство с группой ночной аэроразведки. В сумерках добираемся до посадки, где среди деревьев замаскирован небольшой блиндаж. В середине уютно – есть и столик, и кровати, на столе кофе и разные вкусности.

"Обычно у нас здесь есть кофе или чай. Если что-то заканчивается, мы передаем. Заступающая смена все приносит, заносит. Мы здесь вообще яйца варили и супы. Газовый баллон, чайник, кастрюля, все у нас есть", – рассказывает о своем боевом быте аэроразведчик.

Уже совсем стемнело. Это означает, что дрон может вылетать на дежурство. Оператор производит первый облет территории и показывает нам последствия обстрелов и уничтоженную вражескую технику.

"Вот здесь россияне ехали, но не доехали. Двигались на БТРе и танке. А здесь заводы, ангары, дома – все уничтожено. А это, что осталось от посадок – штурпачки", – комментирует оператор БПЛА.

Все населенные пункты, которые заняли россияне, к сожалению, выглядят одинаково. Их тяжело отличить друг от друга. Почти каждый дом – руины. Все деревья сожжены. Все выглядит серым, мрачным.

Оператор продолжает работу и замечает движение россиян. Колонна техники двигается в сторону наших позиций. Теперь нужно четко за ними следить и помогать огневым группам отразить штурм. "Там никто им из артиллерии не хочет поделиться осколочками?" – шутливо в рацию передает оператор "Таблетка".

На самом же деле сейчас все в напряжении. Идет коллективная работа разведки, артиллерии и других подразделений. Россиянам нельзя разрешить продвинуться на технике, ведь это может привести к потере позиций.

Оккупанты не меняют своей тактики штурмов малыми группами. Они и днем, и ночью выдвигаются и пытаются атаковать. От аэроразведки собственно и зависит контроль за каждым перемещением. Не заметить врага и упустить его из виду может стоить очень дорого. Поэтому всегда одновременно в воздухе патрулирует ряд экипажей – если один опускается, то сразу на взлет идет смежный.

На часах 2:37 ночи, о сне здесь можно только мечтать. Хотя спать и не хочется. На передовых позициях в полной мере проживаешь то, что здесь ощущают военные. Когда колонна врага идет в направлении наших позиций, нужно сделать все, чтобы ее остановить, все подразделения одновременно отрабатывают в симбиозе. Когда штурмы отражены, на душе появляется облегчение, что и в этот раз удалось не допустить прорыв врага.

Военные в это время делятся мнениями по поводу тех, кто против них воюет на этом направлении и о военном руководстве россиян. "Они стадо. И стадом легче управлять. Умных людей им не надо. Все, кто был там умный, они успели убежать, чтобы их не мобилизовали. А остальные – нет. Кто захочет идти воевать на чужую землю, просто отдать свою жизнь, за что? За деньги. Я считаю, что деньги можно заработать. Если ты не можешь их заработать, значит у тебя и головы нет", – говорит оператор БПЛА.

Танкисты

Закат на фоне поля, покрытого уже перецветшими цветами подсолнухов. Рядом бегают две собаки, ожидающие своих хозяев с задания. Одну из них символически назвали "Танчиком". Как только издалека слышен рев мотора – собаки начинают радостно бегать. На горизонте виднеется силуэт бронетехники. Экипаж Т-64 возвращается с боевого задания.

T-64 – советский основной боевой танк, вооруженный 125 миллиметровой пушкой и двумя пулеметами, один из которых зенитный, дальность огня – до 10 км. Корпус оснащен композитной броней. Танк может развивать скорость движения до 60 км.

Экипаж радостно машет руками с башни танка, все счастливые, что вернулись с боевой работы. Их сразу встречают механики. Только танк припарковывается в замаскированную позицию – сразу начинается другая работа. Механики проводят полный осмотр бронемашины, чтобы выявить и устранить неисправности, ведь во время боя любая поломка может оказаться роковой.

"Мы делаем это каждый день, вдруг утечка какая-то – это обязательно надо исправить", – рассказывает механик.

Работа механиков очень важна, от них зависит полностью безопасность экипажа. Ребята также перезаряжают боекомплект и заправляют танк топливом. На подготовку каждого экипажа уходит около часа.

Между тем, командир экипажа "Начос" рассказывает, что этот танк достаточно многофункциональный. Он может отработать по закрытым позициям и по прямой наводке. Может подъезжать вплотную к врагу и отрабатывать огневым поражением. И также может работать как артиллерия – на расстоянии до 10 километров.

"Преимущество в том, что он более точный, чем минометы и артиллерия. Потому что у них снаряды со стабилизацией, а у нас такого нет и это дает более точный результат", – рассказывает командир.

Бойцы также говорят, что такой танк хоть и бронированный, однако превосходит другую бронированную технику в маневренности. Его можно использовать как для боев на открытой местности, так и в боях в населенных пунктах. Ведь в зависимости от боеприпаса можно сносить целую стену здания и выбивать противника из укрытий. Однако, конечно, все это происходит в комплексной работе с другими подразделениями. В ответ всегда приходят российские снаряды, поэтому важно огненное укрытие смежных групп.



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Бойцы 110-й бригады приняли уже не один тяжелый вызов и держали оборону от штурмов россиян на наиболее трудных направлениях. Сейчас для них стоит такая же задача, на адском участке под Покровском сохранить город. Ежедневно вражеские силы пытаются усилить наступление, но наши бойцы держатся. Хоть и устали от многолетней войны, но мечтают о большем количестве дронов и БК и небольшом усилении. И напоминают, что эта война не только тех, кто на фронте, но и каждого из нас.