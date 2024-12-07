Искусственные ценовые барьеры на рынке покидают Украину без европейской электроэнергии, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

По словам эксперта, в настоящее время существует неотложная потребность в пересмотре методики определения предельных цен на электроэнергию. Омельченко отметил важность обеспечения потребителей электроэнергией, а не соблюдение определенной методики.

"Мне кажется, что достаточно понятно, что если у нас есть возможность обеспечивать импорт в условиях дефицита мощности, то это должно делаться. И в принципе и людям, и промышленности нужна не методика... а людям нужна электроэнергия, а не методика", – отметил Омельченко.

По его словам, из-за недостаточного импорта из ЕС малый и средний бизнес вынужден переходить на дизельные генераторы, что значительно увеличивает стоимость электроэнергии.

"Мы видим, что малый средний бизнес переходит на дизель-генераторы. А сколько стоит электрическая энергия за счет этих дизель-генераторов? Она в 3-4 раза дороже, чем мы берем за импортом", - подчеркнул Омельченко.

Относительно крупных предприятий эксперт высказал мнение, что они должны адаптироваться к европейским ценам на электроэнергию для сохранения конкурентоспособности.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия приступила к процедуре пересмотра предельных цен на энергорынке. Члены энергетического Комитета Совета призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить прайс-кепы для разблокирования импорта и преодоления дефицита электроэнергии.