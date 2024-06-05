Штрафы и не только. Что грозит за вождение без прав и могут ли забрать авто

Каждый водитель обязан садиться за руль, имея при себе водительское удостоверение. Если его нет, то полицейский при проверке документов выпишет протокол.

Ответственность за вождение без прав устанавливается ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Она предусматривает, что ответственность наступает за вождение без соответствующих документов (водительских прав, техпаспорта и страховки), и если водитель не предъявил их полицейскому. А также, если водитель временно ограничен в праве управления автомобилем, был лишен такого права или повторно нарушил в течение 1 года.

В зависимости от части ст. 126 будет зависеть и размер штрафа:

вождение без прав при себе (других необходимых документов) - 425 гривен

если водитель вообще не имеет водительских прав - 3 400 гривен

если водитель был лишен прав - 20 400 гривен

Важное уточнение. Для того, чтобы избежать штрафа, если водительского удостоверения нет при себе, достаточно предъявить электронный аналог в приложении "Дія".

Штраф не применяется, если на человека было наложено временное ограничение в праве управлять автомобилем. В таком случае его лишают такого права на срок от 3 до 6 месяцев.

Если в течение года водителя уже привлекали к ответственности за то, что у него нет прав вообще или он управлял авто, будучи лишенным водительских прав, ему грозит штраф 40 800 гривен. Кроме того, лицо лишают возможность водить автомобиль на срок от 5 до 7 лет, а также могут изъять транспортное средство.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что в парламенте готовят законопроект, согласно которому срок действия водительских прав сократят до 5-10 лет, а после 2033 года все должны будут периодически обменивать удостоверения.

Подробнее об этом в материале "Всем украинцам придется менять водительские права? Какие изменения готовит Рада".

Также РБК-Украина напоминало о том, какое наказание грозит и можно ли обойтись без полиции, если водитель оставил место ДТП.