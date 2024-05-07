Штраф за телефон. Сколько придется заплатить "болтливым" водителям

В Украине запрещено разговаривать по телефону, находясь за рулем. За это грозит от нескольких сотен гривен штрафа до лишения водительских прав.

Почему запрещены разговоры по телефону за рулем

Прямой запрет на разговоры по телефону за рулем содержится в Правилах дорожного движения Украины. Поскольку водители могут отвлекаться и подвергнуть опасности не только себя, но и других участников движения.

При общении реакция водителя замедляется, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Еще опаснее писать сообщения в мессенджерах, так как в таком случае внимание водителя точно сосредоточено не на дороге.

Телефонные разговоры значительно снижают концентрацию. При 50 км/час автомобиль проезжает за одну секунду 14 м. Это означает, что отвлекаясь даже на секунду, фактически теряется контроль над дорожной ситуацией.

О том, можно ли разговаривать по телефону за рулем, указано в постановлении Кабинета министров от 10 октября 2001 года № 1306 "О правилах дорожного движения".

Пункт 2.9 говорит о том, что водителю категорически запрещено использовать средства связи, держа их в руке. Это не касается тех, кто управляет оперативными транспортными средствами и находится при исполнении служебных задач.

Отметим, запрет на телефонные разговоры за рулем действует во многих странах.

Как могут наказать водителя

Украинским законодательством предусмотрена административная ответственность за разговоры по телефону за рулем. Согласно статьи 112 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за это грозит:

разговор с телефоном в руке - штраф 510 гривен (постановление на месте выносит инспектор)

(постановление на месте выносит инспектор) создание аварийной обстановки - штраф 1445 гривен или лишение водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев

В последнем случае инспектор составляет протокол, который передается в суд. Вместе с этим у нарушителя изымаются водительские права до решения суда. Удостоверение хранится в отделении полиции, на это время выдается временный талон на право управления транспортным средством.

Как отвечать на звонки за рулем

Разговор по телефону за рулем не желателен ни в коем виде, ведь даже использование гарнитуры может нести риск потери концентрации. Однако правила дорожного движения допускают использование любых технологий hands free (без использования рук).

К ним относятся:

проводная гарнитура (рекомендуется установить автоответ через несколько секунд, чтобы не нажимать на кнопку "Принять звонок")

(рекомендуется установить автоответ через несколько секунд, чтобы не нажимать на кнопку "Принять звонок") громкая связь - включить и положить на панель. Однако для этого потребуется на пару секунд взять телефон в руки, что опасно

- включить и положить на панель. Однако для этого потребуется на пару секунд взять телефон в руки, что опасно беспроводная гарнитура - синхронизация смартфона с наушниками и микрофоном через Bluetooth

- синхронизация смартфона с наушниками и микрофоном через Bluetooth мультимедийная система в авто - тоже подключение через Bluetooth. В таком случае общение по телефону будет осуществляться через динамики в салоне и встроенный микрофон

Использовать мобильный телефон рекомендуется в неотложных случаях: для экстренных вызовов и помощи другим в аварийных или экстремальных ситуациях. Если нужно ответить на звонок за рулем, сначала следует остановиться в безопасном месте.