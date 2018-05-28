У штаті Меріленд через сильні дощі оголосили режим НС

У місті Еллікотт-Сіті сталася сильна повінь

У штаті Меріленд (США) через сильні дощі оголосили режим НС у зв'язку з затопленням у місті Еллікотт. Про це повідомляє ABC.

Як наголошується, потоп був викликаний сильними дощами в регіоні. Губернатор американського штату Меріленд Ларрі Хоган оголосив про введення режиму НС

Так, після сильних дощів вода затопила Еллікотт-Сіті в штаті Меріленд, в якому в 2016 році сталася сильна повінь. За даними екстрених служб, вода піднялася вище рівня першого поверху.

"Я оголосив надзвичайний стан", - повідомив губернатор Хоган.

Разом з тим, служби екстреного реагування повідомили, що очікується продовження дощу. Місцева влада закликала жителів уникати затоплених областей, стежити за новинами і дотримуватися всіх вказівок.

JUST IN: New video to @wjz from Brendan Nass and Pistachio Gallery of the Main Street clock that survived the #ECFlooding of 2016 now wiped away. #EllicottCity pic.twitter.com/bOq54JHkC8 — George Solis (@GeorgeSolisWJZ) May 27, 2018

DEVELOPING: Flash flooding, water rescues reported in Maryland as heavy rain soaks much of the state. https://t.co/CfWjWkGHWA



Video shows water rushing down Main Street in Ellicott City, just outside Baltimore. It's the same street devastated by flash flooding in July 2016. pic.twitter.com/b3DMOcVswi — ABC News (@ABC) May 27, 2018

LATEST: Maryland governor declares state of emergency as flash flooding turns Ellicott City's Main Street into raging muddy river. https://t.co/NG3y1SL7wL pic.twitter.com/nXSZsqFPR9 — ABC News (@ABC) May 27, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті повені в американських Техасі та Оклахомі загинули 19 осіб.

Щонайменше, чотири людини загинули в Х'юстоні, де під час штормів близько до служби порятунку надійшла 1 тис. дзвінків про допомогу. Двоє загиблих в Х'юстон були знайдені в своїх авто, і ще двоє були виявлені в потоці.