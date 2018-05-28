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У штаті Меріленд через сильні дощі оголосили режим НС

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 03:29
Фото: повінь (twitter.com houstonpolice)
Фото: повінь (twitter.com houstonpolice)

У місті Еллікотт-Сіті сталася сильна повінь

У штаті Меріленд (США) через сильні дощі оголосили режим НС у зв'язку з затопленням у місті Еллікотт. Про це повідомляє ABC.

Як наголошується, потоп був викликаний сильними дощами в регіоні. Губернатор американського штату Меріленд Ларрі Хоган оголосив про введення режиму НС

Так, після сильних дощів вода затопила Еллікотт-Сіті в штаті Меріленд, в якому в 2016 році сталася сильна повінь. За даними екстрених служб, вода піднялася вище рівня першого поверху.

"Я оголосив надзвичайний стан", - повідомив губернатор Хоган.

Разом з тим, служби екстреного реагування повідомили, що очікується продовження дощу. Місцева влада закликала жителів уникати затоплених областей, стежити за новинами і дотримуватися всіх вказівок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті повені в американських Техасі та Оклахомі загинули 19 осіб.

Щонайменше, чотири людини загинули в Х'юстоні, де під час штормів близько до служби порятунку надійшла 1 тис. дзвінків про допомогу. Двоє загиблих в Х'юстон були знайдені в своїх авто, і ще двоє були виявлені в потоці.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, наводнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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