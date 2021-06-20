ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У штабі розповіли подробиці поранення цивільного в Авдіївці

Новость на русском →
Авдіївка, Неділя 20 червня 2021 15:09
У штабі розповіли подробиці поранення цивільного в Авдіївці Фото: бойовики поранили цивільного в Авдіївці (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики вчора близько 18:00 обстріляли населений пункт Авдіївка в Донецькій області із великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу поранення отримав місцевий мешканець 1989-го року народження.

Про це розповіли у штабі операції Об'єднаних сил.

Обстріл вівся з околиці окупованого населеного пункту Каштанове. На момент обстрілу чоловік перебував у себе на подвір’ї.

"Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. УС СЦКК здійснено фотофіксацію та верифікацію наслідків зазначеного обстрілу", - розповіли у штабі.

Фото: бойовики поранили цивільного в Авдіївці (facebook.com/pressjfo.news)

Українська сторона висловила серйозну стурбованість з приводу цього інциденту, адже обстріли населених пунктів бойовиками "становлять безпосередню загрозу мирному населенню" та свідчать про "прагнення Росії до подальшого загострення ситуації на Донбасі".

"Зазначені дії російсько-окупаційних військ являються грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та мінських домовленостей. Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ", - додали у штабі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС Донбас раненые бойовики
NEWS
Генсек ОБСЄ завтра відвідає Росію: на порядку денному буде Україна
Генсек ОБСЄ завтра відвідає Росію: на порядку денному буде Україна
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами