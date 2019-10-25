Штаб спротиву капітуляції чекає зустрічі з Зеленським і гарантій виконання вимог

Фото: акція проти капітуляції (з відкритих джерел)

У Києві та в усіх обласних центрах відбулася акція проти капітуляції

У Києві та всіх обласних центрах України 25 жовтня відбулася акція протесту "Ні капітуляції. Час діяти", ініційована Національним корпусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Сотні учасників всеукраїнської мирної акції зібралися під стінами облдержадміністрацій в Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Кропивницькому, Одесі, Черкасах, Кременчуці, Харкові, Вінниці, Чернігові, Херсоні, Сумах, Миколаєві, Конотопі та інших містах.

Мітингувальники виступають проти сценарію, який передбачає реалізація "формули Штайнмаєра", вони запустили в небо світлові ракети і тримають банери з написами: "Вимоги нації - ні капітуляції", "Зеленський, дай гарантії", "Ветерани проти здачі позицій".

"Раніше ми дали президенту Зеленському 10 днів для того, щоб він відреагував на наші вимоги. Сьогодні ми зібралися під стінами облдержадміністрацій, щоб через губернаторів передати наші вимоги президенту. Щоб він нарешті почув, що незважаючи на втому від війни українці не хочуть закінчувати війну відводом військ", - сказав під час мітингу під стінами Київської ОДА представник Нацкорпуса Київської області Олексій Бик.

У штабі опору капітуляції наполягають на зустрічі з президентом Зеленським, який повинен гарантувати представникам штабу недопущення відведення українських військ від лінії розмежування, амністії терористам і впровадження будь-яких антиконституційних особливих статусів окупованих територій, а також неможливість проведення виборів в ОРДЛО до встановлення контролю України на всій території Донбасу

Відповідні вимоги представники штабів вручили головам облдержадміністрацій з тим, щоб передати їх президентові Зеленському.