ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шольц хоче виділити 2 млрд євро на військову техніку для України, - Reuters

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 15 квітня 2022 17:18
Шольц хоче виділити 2 млрд євро на військову техніку для України, - Reuters Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Німецький канцлер Олаф Шольц хоче витратити додатково 2 млрд євро на військову допомогу Україні. Зокрема, на закупівлю військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерела в німецькому уряді, передбачається, що 400 млн євро підуть до Європейського фонду миру, який закуповує зброю для України. Решту коштів спрямують на двосторонні військові контракти з Києвом.

Відзначимо, до цього в Німеччині відзначали, що не готові постачати Україні всі озброєння, які є в наявності у Бундесверу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз вирішив збільшити поставки зброї до України на тлі російської військової агресії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Олаф Шольц Війна Росії проти України
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла