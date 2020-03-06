Шмигаль розповів, що розгляне Кабмін у середу

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами прем'єра, новий Кабмін на шляху бюджетної децентралізації

У середу, 11 березня, Кабінет міністрів України розгляне питання бюджетної самостійності громад. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, йдеться про майже 70 об'єднаних територіальних громад.

"Ми дійсно на шляху реформи і бюджетної децентралізації у тому числі. В середу на Кабміні повторно розглянемо питання надання бюджетної самостійності ще 67 громадам, у яких були проведені вибори для того, щоб дати їм змогу перейти на прямі міжбюджетні стосунки з Кабінетом міністрів. Тобто, вся кількість громад - 1045 - будуть переведені з другого кварталу на прямі міжбюджетні відносини. Це дасть їм відповідно самостійність і керованість коштами, якими вони розпоряджаються", - заявив глава Кабміну.

Нагадаємо, кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого майбутнього уряду. За його словами, новий уряд повинен переглянути бюджет, особливо щодо пенсій. Також Кабмін повинен врегулювати питання зарплат чиновників, погашення заборгованостей перед шахтарями і питання загрози коронавируса.

Як писало РБК-Україна, в Кабінеті міністрів планують провести нараду за участю глави митниці. Шмигаль наголосив, що проведення наради заплановано на суботу, 7 березня.