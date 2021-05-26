Шмигаль оцінив ситуацію з коронавірусом в Україні: покращується другий місяць поспіль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив ситуацію з коронавірусом в Україні . В країні покращується ситуація з COVID-19 другий місяць поспіль.

Про це він заявив на засіданні уряду .

За його словами, уряд продовжує працювати над посиленням медсистеми і поставками вакцин в країну.

"В Україні вже другий місяць поспіль відбувається зниження динаміки захворюваності. Давайте всі зробимо так, щоб ситуація з пандемією була і далі контрольована", - заявив Шмигаль.

Зазначимо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом ще 3395 осіб. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.