ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шмигаль оцінив ситуацію з коронавірусом в Україні: покращується другий місяць поспіль

Новость на русском →
Київ, Середа 26 травня 2021 13:14
Шмигаль оцінив ситуацію з коронавірусом в Україні: покращується другий місяць поспіль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив ситуацію з коронавірусом в Україні. В країні покращується ситуація з COVID-19 другий місяць поспіль.

Про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, уряд продовжує працювати над посиленням медсистеми і поставками вакцин в країну.

"В Україні вже другий місяць поспіль відбувається зниження динаміки захворюваності. Давайте всі зробимо так, щоб ситуація з пандемією була і далі контрольована", - заявив Шмигаль.

Зазначимо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом ще 3395 осіб. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, в Україні ще одна область частково відповідає "зеленій" зоні карантину.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, частина областей України незабаром можуть перейти в "зелену" зону карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика COVID-19 Денис Шмигаль
NEWS
Ріст випадків: в Україні 3395 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 3395 нових заражень коронавірусом
DAILY
Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій