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Шмигаль виключив можливість введення місцевого часу в Україні

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 13:53
Шмигаль виключив можливість введення місцевого часу в Україні Фото: переведення годинників (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що на всій території України має діяти київський час. Введення місцевого часу в окремих громадах не планується.

Про це Шмигаль заявив під час прес-конференції в Києві.

Прем'єр зазначив, що місцеві громади отримають рекомендації за графіками роботи і можуть регулювати на місцях те, коли буде починатися робочий день. Це допоможе уникнути різниці в світловому дні в регіонах.

"На всій території України має бути київський час. Ніякого місцевого часу не передбачається", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що введення єдиного часу дозволить зняти стрес з людей.

"Ні економії, ні втрат, але стрес для людей буде знято. Сподіваюся, що з цієї весни буде знято і час залишиться таким, яким зараз є", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, вчора Верховна рада прийняла за основу законопроект, яким скасовується переведення годинників з зимового на літній час.

Відповідний законопроект був внесений у Раду в жовтні 2020 року. Заступник голови парламенту Руслан Стефанчук звертав увагу на доведеність негативного впливу щорічного переходу на літній час і повернення на поясний на здоров'я людей.

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