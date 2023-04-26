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Шмыгаль призвал к демилитаризации ЗАЭС, иначе будет катастрофа похлеще Чернобыля

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Украина, Среда 26 апреля 2023 09:49
Шмыгаль призвал к демилитаризации ЗАЭС, иначе будет катастрофа похлеще Чернобыля Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Действия оккупантов на Запорожской АЭС могут повлечь за собой катастрофу, которая будет в разы превышать масштабы в аварии на ЧАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"37 лет назад Украина и мир столкнулись с одной из самых больших техногенных катастроф - аварией на Чернобыльской АЭС", - написал Шмигаль.

Он отметил, что умалчивание и ложь советского тоталитарного режима о трагедии привели к ужасным последствиям, вышедшим далеко за пределы современной Украины. В общей сложности пострадало почти 5 миллионов человек.

"Сегодня варварские атаки России вблизи атомных объектов Украины, оккупация Запорожской АЭС и превращение ее в военную базу ставят мир под угрозу новой катастрофы, масштабы которой могут превысить аварию на ЧАЭС", - подчеркнул премьер-министр.

Также он отмечает, что каждая цивилизованная страна должна помнить о событиях и последствиях 26 апреля 1986 года, чтобы решительно бороться с российским ядерным террором сегодня. И первым шагом на этом пути должна стать демилитаризация Запорожской атомной станции и санкции против всей атомной отрасли России.

Напомним, США призвали Россию не трогать ядерные технологии на Запорожской АЭС.

Также ранее мы писали, что ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции ухудшается.

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Запорожская АЭС Премьер-министр ЧАЭС
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