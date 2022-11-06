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Шмыгаль рассказал, куда в следующем году пойдут 90% налогов и сборов

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Украина, Воскресенье 06 ноября 2022 19:35
Шмыгаль рассказал, куда в следующем году пойдут 90% налогов и сборов Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Большая часть налогов и сборов, которые уплатят бизнес и население в бюджет в 2023 году, пойдут на укрепление национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам руководителя правительства, на ВСУ и вопросы безопасности выделено около 1,1 трлн гривен. Это одна из четырех главных статей расходов. Кроме того, почти 450 млрд гривен пойдут на социальные программы и пенсии, 176 млрд гривен – на здравоохранение и 156 млрд – на образование. Собственные доходы государства составят 1,3 трлн гривен, а расходы – 2,6 трлн гривен.

"Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Это реалии бюджета на 2023 год, принятого на этой неделе", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр также сообщил, за счет чего будут закрывать бюджетный дефицит в следующем году.

"Дефицит в более 20% ВВП планируем закрыть благодаря поддержке международных партнеров, с которыми постоянно ведем переговоры о новых программах финансирования", - добавил глава правительства.

Напомним, ранее Верховная рада Украины утвердила бюджет на 2023 год, за который проголосовали 295 депутатов, еще 35 воздержались.

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