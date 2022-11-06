Шмыгаль рассказал, куда в следующем году пойдут 90% налогов и сборов
Большая часть налогов и сборов, которые уплатят бизнес и население в бюджет в 2023 году, пойдут на укрепление национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По словам руководителя правительства, на ВСУ и вопросы безопасности выделено около 1,1 трлн гривен. Это одна из четырех главных статей расходов. Кроме того, почти 450 млрд гривен пойдут на социальные программы и пенсии, 176 млрд гривен – на здравоохранение и 156 млрд – на образование. Собственные доходы государства составят 1,3 трлн гривен, а расходы – 2,6 трлн гривен.
"Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Это реалии бюджета на 2023 год, принятого на этой неделе", - заявил Шмыгаль.
Премьер-министр также сообщил, за счет чего будут закрывать бюджетный дефицит в следующем году.
"Дефицит в более 20% ВВП планируем закрыть благодаря поддержке международных партнеров, с которыми постоянно ведем переговоры о новых программах финансирования", - добавил глава правительства.
Напомним, ранее Верховная рада Украины утвердила бюджет на 2023 год, за который проголосовали 295 депутатов, еще 35 воздержались.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.