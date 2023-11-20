Путь ветерана: вызовы, стереотипы и перспективы

О том, с какими главными вызовами сталкиваются украинские ветераны, какие стереотипы в их отношении господствуют в обществе и как не допустить их стигматизации – в колонке для РБК-Украина рассказала и.о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко.

Украинское общество переживает сложный период, обремененный военными вызовами, непосредственно влияющими на жизнь каждого гражданина. В этом контексте вопросы, связанные с ветеранами, приобретают особую актуальность и вес. Важность осознания военных реалий и оценки войны как длительного процесса, требующего не только стратегий выживания, но и сплочения нации, становится ключевой для сохранения украинской идентичности и поддержки граждан.

Возвращающиеся с фронта ветераны сталкиваются с рядом сложностей, включающих проблемы адаптации к гражданской жизни, социальной изоляции, психологических расстройств, а также недостаточной поддержки со стороны государства. Эти вызовы не только влияют на личную жизнь ветеранов, но создают определенные социальные риски и угрозы. Следовательно, растет потребность в глубоком социологическом исследовании этих вопросов, чтобы не только понять общественное мнение, но и выявить новые социальные тенденции и потребности разных слоев населения, в том числе ветеранов. Анализ их отношения к современным реалиям, их потребностям и проблемам критически важен для эффективной работы исполнительной власти, установления конструктивного диалога в рамках гражданского общества, взаимопонимания и социального взаимодействия.

Вызовы

Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются ветераны по возвращении с фронта, является вопрос трудоустройства. В условиях масштабной мобилизации, которая произошла с начала полномасштабного вторжения и возвращения на службу значительного количества ветеранов, важным аспектом является обеспечение возможности возвращения на предыдущее место работы после демобилизации, что гарантируется украинским законодательством.

В то же время военный опыт может оказывать существенное влияние на мировоззрение, жизненные приоритеты и планы ветеранов. Украинский ветеранский фонд в своих исследованиях сосредотачивается на изучении настроений военнослужащих и ветеранов о возможности возвращения на предыдущее рабочее место или начале собственного дела. Этот вопрос был впервые поднят в февральском онлайн-опросе в рамках исследования "Потребности ветеранов 2023" и подробно рассмотрен в исследовании "Потребности и препятствия ветеранов при трудоустройстве 2023".

Анализируя результаты этих опросов, можно определить несколько ключевых тенденций:

1. Существует значительная неуверенность среди ветеранов по возвращению на прежнее рабочее место после демобилизации. Около трети респондентов в каждом из исследований выявили затруднения с ответом на этот вопрос.

2. Количество ветеранов, планирующих вернуться на прежнее место работы после демобилизации, уменьшилось по сравнению с теми, кто не имеет таких планов. Если в февральском опросе большинство респондентов планировали вернуться на свое место работы, то в июльском опросе их доля снизилась до трети. В актуальном опросе около трети ветеранов выразили намерение обязательно вернуться или скорее вернуться на свое место работы после демобилизации.

Данные нашего нового исследования "Портрет ветерана", представленные Украинским ветеранским фондом и Минветеранов 20 ноября, свидетельствуют о сложности процесса адаптации ветеранов к гражданской жизни и необходимости разработки эффективных механизмов поддержки и помощи в трудоустройстве после возвращения с фронта.

Стереотипы

Стереотипы и стигматизация, с которыми сталкиваются ветераны по возвращении с фронта, являются важными аспектами, влияющими на их адаптацию в обществе. Результаты сентябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг" отражают восприятие обществом различных аспектов жизни ветеранов после их возвращения с российско-украинской войны.

Среди основных рисков, которые отмечает общество, есть психоэмоциональная нестабильность (32%), проблемы с физическим здоровьем и трудности с получением медицинской помощи (31%), отсутствие инклюзивного пространства и адаптированного рабочего места для лиц с инвалидностью (28%), проблемы с оформлением социальных льгот (28%) и отсутствие работы (22%). Эти данные свидетельствуют о глубоких вызовах, с которыми, по мнению граждан, сталкиваются ветераны, и указывают на необходимость комплексной поддержки.

С другой стороны, общество считает маловероятными такие опасности для ветеранов, как самоубийства и нарушения законов, участие в преступности – каждый из этих рисков получил по 11% ответов. Это свидетельствует о том, что общество не воспринимает ветеранов как потенциальную угрозу, но признает наличие серьезных проблем, с которыми они могут столкнуться.

Что касается уровня осведомленности граждан о проблемах ветеранов, то результаты опроса показывают положительную тенденцию. В сентябре 2023 года 18% опрошенных считали себя хорошо информированными, а 35% - скорее информированными относительно проблем ветеранов. Это рост по сравнению с январем 2023 года, когда "хорошо информированными" считали себя 8%, а "скорее информированными" – 29%. Эти данные свидетельствуют о растущем внимании общества к вопросам, связанным с ветеранами, и необходимости продолжения информационной кампании для преодоления стереотипов и стигматизации.

Преодолеть стигму

Опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг", открывает важные аспекты в восприятии ветеранов украинским обществом. Выявленные проблемы, такие как психоэмоциональная нестабильность, физическое здоровье, отсутствие адаптированных рабочих мест и трудности с оформлением социальных льгот, указывают на глубокие вызовы, с которыми сталкиваются ветераны. Однако эти данные также отражают риск стигматизации, который может возникать из-за неполного или искаженного понимания этих проблем в более широком обществе.

Создание стереотипов о ветеранах, основанных на неполной информации, может привести к негативным последствиям. Такие стереотипы могут ограничивать возможности ветеранов в обществе, влиять на их самочувствие и содействовать социальной изоляции. Например, представление о том, что все ветераны страдают психическими расстройствами, может осложнить их трудоустройство и социальную адаптацию.

Важно, чтобы общество понимало, что ветераны – это не однородная группа, а люди с разным опытом и потребностями. Поэтому поддержка ветеранов должна быть комплексной и индивидуализированной. Это включает не только обеспечение доступа к медицинской помощи и социальным услугам, но и создание условий для их эффективной социальной и профессиональной интеграции.

Для преодоления стигматизации важно проводить образовательные кампании, которые разъясняли бы реальные вызовы, с которыми сталкиваются ветераны, и способствовали бы формированию более объективного и эмпатического отношения к ним в обществе. Также важна работа с медиа и общественными организациями для обеспечения более сбалансированного и точного освещения вопросов, связанных с ветеранами. В конце концов, привлечение ветеранов к общественному диалогу и решения, касающиеся их благосостояния, являются ключевыми для обеспечения их полноценной интеграции в общество.

В целом, для улучшения положения ветеранов и их восприятия в обществе необходим комплексный подход, включающий как политические, так и социальные инициативы, направленные на повышение уровня осведомленности, уважения и поддержки ветеранов.

Перспективы

Анализ нашим Фондом ситуации с ветеранами в Украине, основанный на социологических исследованиях и опросах, указывает на критическую потребность в комплексном подходе к решению их проблем. Общество сталкивается с вызовом в виде разрыва между восприятием ветеранов общественностью и реальными ощущениями и переживаниями самих ветеранов. Этот разрыв проявляется в отсутствии уважения, стигматизации и недопонимании проблем, с которыми сталкиваются ветераны после возвращения к гражданской жизни.

Важно, чтобы государство, общественные организации и граждане работали вместе, чтобы обеспечить ветеранам необходимую поддержку, включая медицинскую помощь, психологическую поддержку, помощь в трудоустройстве и социальную адаптацию. Необходимо также сосредоточиться на повышении осведомленности общественности о вызовах, с которыми сталкиваются ветераны, и способствовать культуре взаимоуважения и взаимопонимания между ветеранами и гражданским населением.

Законодательные и политические инициативы должны быть направлены на защиту прав и интересов ветеранов, обеспечивая достойные условия жизни и социальную справедливость. В то же время, каждый гражданин должен играть активную роль в поддержке ветеранов, от проявления уважения и признательности до участия в программах и инициативах, направленных на улучшение их жизни.

В итоге решение проблем ветеранов в Украине требует слаженных усилий всех секторов общества, что будет способствовать не только улучшению условий жизни ветеранов, но и укреплению социальной сплоченности и стабильности в стране.