Школярів Одеської області будуть вчити по інтернету

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Проект "Учитель+" представив голова Одеської ОДА Максим Степанов

В Одеській області почала роботу перша в Україні мережа кабінетів дистанційної освіти. Проект "Учитель+" представив голова Одеської ОДА Максим Степанов, повідомляє РБК-Україна.

"Це унікальна освітня програма, аналогів якої в Україні немає. Ми створюємо мережу дистанційної освіти, завдяки якій зможемо привести кращих вчителів в сільські школи і особисто до кожного учня. За необхідності діти будуть отримувати знання онлайн", - заявив Степанов.

Він додав, що головний акцент зроблять на школах, де є дефіцит кадрів. Тому в області вже закупили 100 дистанційних кабінетів. У них буде інтерактивна панель, проектор і комп'ютери. У кожного учня буде власний логін та пароль. А сам урок проводитимуть кращі викладачі з Одеси. У системі можна, як працювати з матеріалом, так задавати питання вчителю.

"Такі технології втілюють мрії наших дітей, а знання стають доступними кожному. Зараз ми стартуємо і протягом року повністю доопрацюємо всю систему ", - зазначив голова ОДА.

Степанов підкреслив, що учасниками "Учитель+" стали 60 педагогів. Серед них відомий одеський фізик Павло Віктор - вчитель, який має 200 000 передплатників на власному Youtube-каналі.

Першими "Учитель+" випробують школярі 7 районів Одеської області, а згодом користуватися проектом зможе будь-яка школа або учень регіону.

Як підкреслюють в Одеській ОДА, впровадження новітніх технологій в освіту - один з пріоритетів Стратегічного плану дій Максима Степанова "Розумний регіон".