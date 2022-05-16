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Шість українських лікарень отримають технології для лікування травм судин

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Київ, Понеділок 16 травня 2022 06:32
Шість українських лікарень отримають технології для лікування травм судин Виробництво безклітинних судин (Фото: clarknexsen.com)
Автор: Константин Широкун

Шість українських лікарень, які працюють з пораненими в результаті російських атак, отримають новітні матеріали для лікування судинних травм. Перші поставки безклітинних судин людини - вже на шляху в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

У співпраці з Міністерством охорони здоров'я України та Управлінням з продовольства і медикаментів США скоординована доставка нових засобів лікування виробництва Humacyte.

"Humacyte пишається тим, що вносить свій внесок у поточну медичну допомогу Україні і підтримує пацієнтів і відважних медичних працівників на місцях під час цієї гуманітарної кризи", – зазначила Лаура Нікласон, доктор медичних наук, головний виконавчий директор Humacyte.

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, з початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено понад 600 медзакладів. Для їх відновлення необхідно 32 млрд гривень.

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Сполучені Штати Америки Мінстерство охорони здоров'я України
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