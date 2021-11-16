Шість обстрілів на Донбасі: бойовики застосували гранатомети різних систем
У понеділок, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслдок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Недалеко від Золотого-4 окупанти обстріляли позиції воїнів ООС зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів.
У районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7:00, 16 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.
Нагадаємо, 14 листопада бойовики 19 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих дій постраждав водій-санітар.