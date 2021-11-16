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Шість обстрілів на Донбасі: бойовики застосували гранатомети різних систем

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Донбас, Вівторок 16 листопада 2021 07:50
Шість обстрілів на Донбасі: бойовики застосували гранатомети різних систем Фото: бойовики шість разів обстріляли позиції ООС на Донбасі (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслдок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Недалеко від Золотого-4 окупанти обстріляли позиції воїнів ООС зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів.

У районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00, 16 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.

Нагадаємо, 14 листопада бойовики 19 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих дій постраждав водій-санітар.

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