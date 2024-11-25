Что такое утечка тока или почему садится АКБ в машине: подробности
Загадочные формулировки типа "утечка тока" и "падения напряжения" не интересовали бы счастливых владельцев современных авто, если бы их машины вдруг не отказывались заводиться в мороз. Итак, что делать, чтобы аккумулятор автомобиля не садился сам по себе?
О причинах несанкционированной потери аккумулятором запасов энергии читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Bosch и AutoBild.
Любому аккумулятору присуще такое явление как саморазряд. Он может быть меньше или больше в зависимости от типа батареи, условий эксплуатации и состояния конкретного экземпляра, но все равно он будет. Однако, в случае с автомобилем, чей двигатель вяло проворачивается стартером морозного утра, но которым пользуются хотя бы раз в неделю, свалить вину на саморазряд не удастся. Скорее всего есть другие причины, и о них мы здесь поговорим.
Почему разряжается аккумулятор
Бывает, что АКБ сама по себе разряжается через несколько суток, и очень часто это не ее вина. И хотя так называемая утечка тока точно диагностируется только в условиях мастерской, причину хронической разрядки автомобильного аккумулятора во время стоянки можно обнаружить и сами по себе.
Однако прежде всего надо убедиться, что проблема таки не в самом аккумуляторе. Приготовьте вольтметр, а точнее, приобретите в ближайшем хозяйственном магазине самый простой мультиметр. ниже 12,3 – 12,5 вольт, он имеет попасть под подозрение: скорее всего, он так стар, что его пластины либо осыпались, либо покрылись слоем сульфата.
Как найти утечку тока в авто
Но если ваш тест показал, что сама батарея в порядке, уделите немного времени вашей машине.
- Лампы и плафоны Нужно проверить, все ли лампы выключаются после того, как были закрыты все двери, капот, багажник, бардачки, противосолнечные козырьки. будет гореть все время, и конечно, рано или поздно батарея сядет – через несколько дней или несколько недель.
- Дополнительное оборудование . Бывает, что ток во время ночной стоянки потихоньку "сосет" какой-то нестандартный прибор – магнитола, мильтимедийная "голова", усилитель звука, стационарно установленный радар-детектор и т.д. Вспомните, не устанавливали ли вы в последнее время в машину что-нибудь подобное? Или, возможно, вы обращались на СТО с какой-нибудь другой проблемой электричества? Не после этого ли началась проблема с ночной разрядкой АКБ? Ведь мастер-установщик или электрик на СТО мог ошибиться и что-то подключить неправильно, так что определенное устройство на борту потребляет ток, даже когда машина отдыхает на парковке.
- Розетки . Если машина достаточно много укомплектована, проверьте все ее розетки – в багажнике, в подлокотниках, в задней части салона. Есть модели, в которых розетки остаются активированными даже при выключенном зажигании, когда двигатель не работает и владельца рядом нет. Между тем, кто-то из ваших пассажиров мог оставить включенным в розетку какой-то потребитель, понемногу потребляющий энергию в ваше отсутствие – электронная игра, блок питания навигатора, видеоплеер, фонарик и т.д.
- Неродная магнитола . Следите за алгоритмом работы магнитолы – если она не штатная, а была установлена как дополнительное оборудование. Некоторые главные устройства аудио- или мультимедиа потребляют заметный ток даже в выключенном состоянии. В частности, незаметно воровать энергию могут постоянно работающие часы на ее экране или ячейки памяти. При этом такие модели полностью отключаются только при снятой лицевой панели или после особого отключения отдельной кнопкой.
- Емкость батареи . Следует проверить, установлена ли на вашей машине аккумуляторная батарея нужной емкости и типа – согласно рекомендациям автопроизводителя. Дело в том, что в современных машинах часто есть штатные или дополнительные системы, которые потребляют небольшой ток во время пребывания авто на парковке: например, охранная система, отпугивание грызунов, мультимедийное устройство и т.д. Когда на такой машине используется АКБ малой емкости, то запасаемой в ней энергии может не хватить для длительной работы этих систем при нахождении машины на стоянке.
Если коротко
Электротехника – наука довольно непростая, и если у вас нет соответствующего образования, не принимайте важные решения по аккумулятору и его проблемам без консультаций с профессионалами. В первую очередь, имейте в виду действующего электрика на СТО, а вот продавцов аккумуляторов и вообще запчастей к категории надежных консультантов надо относить с оглядкой.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.