Что такое обязательный платеж при назначении субсидии: инструкция по расчету

Жилищная субсидия назначается домохозяйствам при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм и размером обязательного платежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Как отметили в ПФУ, размер обязательного процента платежа определяется для каждой семьи индивидуально и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.

Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле, установленной правительством.

Чтобы определить обязательный процент платежа, необходимо:

вычислить среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

среднемесячный совокупный доход разделить на количество членов домохозяйства, определить среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека разделить на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2023 - 2589 грн);

полученный результат разделить на 2 (базовый коэффициент для назначения субсидии), затем умножить на 15%.

Для расчета размера обязательного платежа обязателен процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

"Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости - чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, больший размер субсидии", - отметили в ПФУ.

Пример расчета жилищной субсидии по обращению в мае 2023 года

В составе домохозяйства двое пенсионеров. Других доходов кроме пенсионных выплат у членов домохозяйства нет.

Для расчета жилищной субсидии учтены доходы, исходя из размера начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия.

Доход каждого из членов домохозяйства за 6 месяцев:

пенсия заявителя за 6 месяцев: 3715,56 грн (за март 2023) х 6 = 22293,36 грн;

пенсия жены заявителя за 6 месяцев: 3215,80 грн. (за март 2023 года) х 6 = 19294,80 грн.

Среднемесячный совокупный доход домохозяйства за 6 месяцев:

22293,36 грн. + 19294,80 грн. = 41588,16 грн./6 (месяцев) = 6931,36 грн.

Среднемесячный совокупный доход на одного члена домохозяйства составляет:

6931,36 грн/2 (два человека) = 3465,68 грн.

Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле:

3465,68 грн (среднемесячный совокупный доход на одного члена домохозяйства) / 2589 грн (прожиточный минимум на 1 января 2023) / 2 (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии) х 15% (базовая норма платы за жилищно-коммунальные услуги) = 10,04%.

Расчет размера обязательного платежа для домохозяйства:

10,04% (доля платы за услуги для домохозяйства) х 6931,36 грн (среднемесячный совокупный доход домохозяйства) = 695,91 грн.

Расчет размера субсидии:

1145,35 грн (размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм и нормативов) – 695,91 грн (размер обязательного платежа для домохозяйства) = 449,44 грн

Размер платы за жилищно-коммунальные услуги рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства с учетом перечня и стоимости жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство, и членов в его составе.

Субсидии в Украине

В госбюджете на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд. грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит 1189,3 гривен.

В июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.