Что такое альтокины? Какие существуют альтернативные активы кроме биткоина

Все виды криптовалют условно можно разделить на два типа: биткоин и альтокины. Согласно данным coinmarketcap.com, отслеживающим цены на криптовалюты, альтокины занимают 54% рынка. Сегодня их в мире уже больше 20 тысяч.

О самых популярных альтокоенах в 2023 году и том, стоит ли в них инвестировать — подробнее в обзоре РБК-Украина .

Создание в 2008 году биткоина (BTC) проложило путь к разработке тысяч других криптовалют, альтернативных биткоину (альтокинам).

Разработчики альтернативных монет пытались усовершенствовать первую криптовалюту. К примеру, упростить блокчейн или ускорить транзакции.

Одним из первых альтоинов считается Litecoin – одноранговая криптовалюта и глобальная платежная сеть. В отличие от BTC, на момент запуска пропускная способность Litecoin была в четыре раза выше, а для шифрования использовался новый алгоритм.

Именно на базе Litecoin в 2013 году была создана еще одна популярная монета – Dogecoin. Благодаря механизму фиксированной эмиссии бизнесмен и изобретатель Илон Маск считает Dogecoin лучшей криптовалютой.

В целом в топ альтокинов по капитализации на сегодня входят Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Также популярные проекты из области децентрализованных финансов (DeFi). К примеру, Avalanche (AVAX).

Типы альтокинов

Есть много типов альтокинов, поскольку это любая криптовалюта, которая не является биткоином. Вот несколько из самых популярных:

Стейблкоины (стабильные монеты) — альтокоины, цена которых привязана к другому, более стабильному активу. Например, к традиционным валютам (доллар США, евро и т.п.) или товарным ценностям (например, золоту). То есть стейблкоины могут иметь резерв в государственной валюте. Один из самых известных стейблкоинов – криптовалюта USDT от Tether.

Мемкоины – альтокины, на создание которых вдохновили интернет-мемы. В отличие от биткоина, выпуск которого ограничен, мемкоины выпускают массово. В то же время их ценность больше зависит от сообщества. Одним из ярких примеров мемкоинов является уже упомянутый выше Dogecoin.

Служебные токены – категория альтокинов, предоставляющих пользователям доступ к товарам и услугам определенной компании в любой конкретной сети блокчейна. Например, Filecoin – служебный токен, используемый для покупки места в одноименной сети блокчейна для хранения файлов. Итак, сеть Filecoin представляет собой своеобразную децентрализованную версию популярных платформ облачного хранения.

Также популярными типами альтокинов являются монеты с фокусом на конфиденциальности (например, Monero и Zcash), которые предлагают более высокий уровень частности, чем биткоин, а также альтокины с фокусом на скорости и масштабируемости (Litecoin и Bitcoin Cash), которые предлагают более быстрые и более эффективные транзиторы. .

Еще одна разновидность альтоинов – криптовалюты популярных криптобирж, вроде Bitfinex или WhiteBIT. К примеру, токен WBT, который в 2022 году запустила криптобиржа WhiteBIT, сразу же привлек внимание аналитиков и инвесторов. Он полностью интегрирован во все сервисы WhiteBIT, что облегчает взаимодействие пользователей на платформе и позволяет развивать блокчейн-экосистему.

Ключевыми преимуществами для держателей WBT на бирже являются:

Повышенная процентная ставка по реферальной программе (до 50%);

Снижение торговых комиссий;

Безвозмездное ежедневное снятие токенов ERC20 и ETH;

Бесплатные ежедневные проверки AML;

Интеграция с текущими и будущими продуктами WhiteBIT и многое другое.

Альтокины против биткоина

Биткоин и альтокины очень похожи, ведь работают по схожему принципу. В то же время у них есть много отличий.

Одно из главных отличий заключается в их технологии использования. Например, некоторые альтокины позволяют использовать смарт-контракты и децентрализованные приложения, что делает их более гибкими для использования в различных отраслях.

Некоторые альтокины также предлагают более высокий уровень конфиденциальности, скорость обработки транзакций или надежность, чем биткоин.

Кроме того, рынок альтокинов более разнообразным и менее стабильным, чем рынок биткоина. Это связано с тем, что большинство альтоинов имеют меньший объем рынка и меньшую капитализацию по сравнению с биткоином. Это делает их более уязвимыми к волатильности и изменениям на рынке криптовалют.

Преимущества альтокинов

Есть распространенное мнение, что альтокины – это улучшенная версия первой криптовалюты. Например, альтокины проще добывать: если они используют другой алгоритм консенсуса, чем Proof-of-Work, то добыча требует гораздо меньше энергии. Сборы за переводы альтокинов тоже могут быть ниже.

Функциональность каждого альтоина также отличается, что делает их уникальными. К примеру, Po.et создан для платформы, где творческие люди и издатели работают над своим лицензированием. Транзакция Dash обрабатывается только одну секунду.

Недостатки альтоинов

Наибольший недостаток альтоинов – они не оказывают достаточного влияния. Самой популярной криптовалютой до сих пор остается биткоин, вторая по капитализации криптовалюта – Ethereum. Остальные 20 тысяч альтоинов занимают менее 40% доли рынка. Это влияет на их стоимость.

Также по сравнению с биткоином, альтокинами сложнее рассчитаться за товары или услуги, поскольку уровень их принятия ниже, чем у первой криптовалюты.