ua en ru
Пт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что будет делать Украина в случае избрания Трампа: ответ Маркаровой

США, Пятница 09 февраля 2024 12:55
UA EN RU
Что будет делать Украина в случае избрания Трампа: ответ Маркаровой Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Киев будет работать с тем президентом США, которого выберет американский народ, в том числе и с Дональдом Трампом. Украина должна поблагодарить его за предоставление ракет Javelin.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отвечая на вопрос, что будет делать Украина, если бывший президент Дональд Трамп будет переизбран в этом году, Маркарова ответила, что Украина должна поблагодарить его за предоставление ракет Javelin во время его правления.

"Это демократия - мы будем работать с президентом, которого выберет американский народ. Борьба за свободу, борьба за независимость, борьба за демократию и ценности, которые мы разделяем, - она была, и мы будем очень усердно работать, чтобы она была двухпартийной. Это общеамериканская проблема", - сказала она.

Маркарова добавила, что Украина "должна сделать все возможное, чтобы США оставались сильными и продолжали нас поддерживать".

Выборы в США

Президентские выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у у экс-президента США Дональда Трампа, если он выиграет на предстоящих выборах, точно будет другая политика по Украине. В тоже время украинский президент убежден в дальнейшей поддержке со стороны США и в случае победы Трампа.

Буквально сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для Украины не будет трагедии, если Дональд Трамп будет избран президентом США. Украина будет существовать вне зависимости от того, кто будет американским президентом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Выборы в США
NEWS
Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить