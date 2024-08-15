Что делать, когда видишь, как горит автомобиль: несколько важных советов

К счастью, возгорание автомобиля – приключение довольно редкое. Но возможно именно поэтому свидетели происшествия оказываются неготовыми к противостоянию огня и теряют шанс спасти авто. Что нужно знать о пожаре транспортного средства и насколько реально спасти уже горящую машину?

Принято считать, что автомобиль охотно горит из-за наличия в нем бензина, дизтоплива или газа. Но и кроме топлива на борту есть почему гореть, так что пока пламя доберется до самого страшного – топливного бака, у присутствующих на месте происшествия есть шанс остановить огонь.

Что делать, когда горит машина

Независимо от того, ваша машина или чужая, рациональный порядок действий может быть один и тот же. Важный нюанс в том, что люди, которых пожар затронул непосредственно, часто теряют самообладание и не могут поступать правильно. Между тем, правило №1 на пожаре – оставаться спокойным и вести себя благоразумно.

Итак, если вы видите, как горит автомобиль и имеете желание и помощь, помните о таком порядке действий:

Вызвать спасателей по номеру 101;

Помочь людям, которые могут пострадать от огня – как в самой машине, так и рядом с ней. Если это приемлемо для вас, попытайтесь помочь пассажирам пострадавшей машины покинуть ее салон;

Передайте свой огнетушитель людям, пытающимся погасить пламя, или возьмитесь за это дело сами;

Если в горящей машине есть люди, прежде всего тушите огонь, который непосредственно им угрожает;

Если у вас есть опыт борьбы с пожаром на транспорте и соответствующие навыки, не разрешайте использовать огнетушители бессмысленно (неправильно). Это ведь самый ценный ресурс в борьбе с огнем в автомобиле до приезда профессиональных пожарных.

Как правильно тушить огонь в автомобиле

Даже если у вас есть основания ожидать прибытия спасателей через считанные минуты, есть смысл гасить огонь собственными силами – или, по крайней мере, останавливать его распространение. Естественно, основным условием обязана быть сохранность участников этих действий. При этом следует соблюдать несколько правил.

Пока пожар не набрал большого объема, погасить или приостановить его более реально. Это банальное мнение, но оно означает, что если вы уже решили бороться с огнем, нельзя терять ни секунды;

Не пытайтесь гасить автомобиль водой – будет только хуже, потому что горящее горючее будет разноситься водой во все стороны, создавая дополнительные очаги пожара. Огнетушитель, песок (грунт), грубое одеяло, плотные коврики с пола авто – наиболее приемлемые инструменты;

Если вы видите, что огонь появился где-то в замкнутом пространстве – под капотом, в багажнике, в салоне – открывайте крышку (дверь) только после того, как приготовите ваши средства пожаротушения, чтобы сразу применить их. И открывайте медленно, постепенно. Иначе огонь от доступа большого количества свежего воздуха с кислородом мгновенно вступит в еще большую силу;

Направляйте струю огнетушителя не просто "на огонь", а в его центр, точнее – на горящие предметы (детали). Это касается и случаев, когда вы используете для тушения песок или одеяло;

Если из-за большого пламени определить этот очаг огня уже невозможно, начинайте сбивать пламя с края, с той стороны, которой оно наступает на еще целую часть автомобиля;

Желательно, чтобы за людьми, непосредственно гасящими автомобиль, наблюдал кто-то с расстояния. Это нужно, чтобы вовремя предупредить об опасности, которую в пылу борьбы наиболее активные участники могут не заметить. Речь идет о возгорании одежды на людях, о приближении огня к баку или, скажем, об угрозе от автомобилей, проезжающих вплотную к месту происшествия.

Кратко

Вероятно, большинство из нас, став свидетелями пожара на дороге, вспоминает о своем огнетушителе в багажнике и облегченно вздыхает: у меня есть огнетушитель, он спасет. Честно говоря, он не всегда поможет, но лучше с ним, чем без него. Чтобы на огнетушителя можно было положиться, нужно, во-первых, следить за его состоянием, а во-вторых, уметь им пользоваться. То есть следует заранее изучить правила пользования этим прибором, разобраться с органами управления на конкретно вашем образце и, возможно, посмотреть учебное видео, снятое компетентными специалистами.