Что делать, когда видишь, как горит автомобиль: несколько важных советов
К счастью, возгорание автомобиля – приключение довольно редкое. Но возможно именно поэтому свидетели происшествия оказываются неготовыми к противостоянию огня и теряют шанс спасти авто. Что нужно знать о пожаре транспортного средства и насколько реально спасти уже горящую машину?
О том, как действовать в случае пожара автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы изданий Autocentre, L`Automobille и Motor.
Принято считать, что автомобиль охотно горит из-за наличия в нем бензина, дизтоплива или газа. Но и кроме топлива на борту есть почему гореть, так что пока пламя доберется до самого страшного – топливного бака, у присутствующих на месте происшествия есть шанс остановить огонь.
Что делать, когда горит машина
Независимо от того, ваша машина или чужая, рациональный порядок действий может быть один и тот же. Важный нюанс в том, что люди, которых пожар затронул непосредственно, часто теряют самообладание и не могут поступать правильно. Между тем, правило №1 на пожаре – оставаться спокойным и вести себя благоразумно.
Итак, если вы видите, как горит автомобиль и имеете желание и помощь, помните о таком порядке действий:
- Вызвать спасателей по номеру 101;
- Помочь людям, которые могут пострадать от огня – как в самой машине, так и рядом с ней. Если это приемлемо для вас, попытайтесь помочь пассажирам пострадавшей машины покинуть ее салон;
- Передайте свой огнетушитель людям, пытающимся погасить пламя, или возьмитесь за это дело сами;
- Если в горящей машине есть люди, прежде всего тушите огонь, который непосредственно им угрожает;
- Если у вас есть опыт борьбы с пожаром на транспорте и соответствующие навыки, не разрешайте использовать огнетушители бессмысленно (неправильно). Это ведь самый ценный ресурс в борьбе с огнем в автомобиле до приезда профессиональных пожарных.
Как правильно тушить огонь в автомобиле
Даже если у вас есть основания ожидать прибытия спасателей через считанные минуты, есть смысл гасить огонь собственными силами – или, по крайней мере, останавливать его распространение. Естественно, основным условием обязана быть сохранность участников этих действий. При этом следует соблюдать несколько правил.
- Пока пожар не набрал большого объема, погасить или приостановить его более реально. Это банальное мнение, но оно означает, что если вы уже решили бороться с огнем, нельзя терять ни секунды;
- Не пытайтесь гасить автомобиль водой – будет только хуже, потому что горящее горючее будет разноситься водой во все стороны, создавая дополнительные очаги пожара. Огнетушитель, песок (грунт), грубое одеяло, плотные коврики с пола авто – наиболее приемлемые инструменты;
- Если вы видите, что огонь появился где-то в замкнутом пространстве – под капотом, в багажнике, в салоне – открывайте крышку (дверь) только после того, как приготовите ваши средства пожаротушения, чтобы сразу применить их. И открывайте медленно, постепенно. Иначе огонь от доступа большого количества свежего воздуха с кислородом мгновенно вступит в еще большую силу;
- Направляйте струю огнетушителя не просто "на огонь", а в его центр, точнее – на горящие предметы (детали). Это касается и случаев, когда вы используете для тушения песок или одеяло;
- Если из-за большого пламени определить этот очаг огня уже невозможно, начинайте сбивать пламя с края, с той стороны, которой оно наступает на еще целую часть автомобиля;
- Желательно, чтобы за людьми, непосредственно гасящими автомобиль, наблюдал кто-то с расстояния. Это нужно, чтобы вовремя предупредить об опасности, которую в пылу борьбы наиболее активные участники могут не заметить. Речь идет о возгорании одежды на людях, о приближении огня к баку или, скажем, об угрозе от автомобилей, проезжающих вплотную к месту происшествия.
Кратко
Вероятно, большинство из нас, став свидетелями пожара на дороге, вспоминает о своем огнетушителе в багажнике и облегченно вздыхает: у меня есть огнетушитель, он спасет. Честно говоря, он не всегда поможет, но лучше с ним, чем без него. Чтобы на огнетушителя можно было положиться, нужно, во-первых, следить за его состоянием, а во-вторых, уметь им пользоваться. То есть следует заранее изучить правила пользования этим прибором, разобраться с органами управления на конкретно вашем образце и, возможно, посмотреть учебное видео, снятое компетентными специалистами.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбирать тип кузова автомобиля.