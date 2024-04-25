Что может получить Украина от возвращения мигрантов. Экономические "за" и "против"

Сколько потеряла украинская экономика от миграции рабочей силы, и что делать, чтобы частично уменьшить эти потери, а также предотвратить дальнейшие – в авторской колонке эксперта Экономической Экспертной Платформы, старшего экономиста CASE Украина Владимира Дубровского.

До полномасштабной войны поступления в Украину средств от трудовых мигрантов составляли на пике (в 2021 году) более 14 млрд долларов. Для сравнения, экспорт товаров составил тогда более 68 млрд долларов, а его крупнейшая статья – продукция растениеводства – 15,5 млрд долларов. Казалось бы хороший источник доходов. Но этот вклад в экономику можно условно сравнить со вкладом, который могли бы внести соответствующее количество работников, самозанятых и ФЛП, если бы они работали в Украине и производили средний по стране объем добавленной ценности каждый. Этот объем по состоянию на 2021 год составил примерно 12,8 тыс. долларов на одного занятого – более чем вдвое выше средней зарплаты.

То есть поступления от мигрантов могли бы превышать их потенциальный экономический вклад на родине, если бы таких мигрантов было 1,1 миллиона или меньше – а их по всем оценкам было в несколько раз больше. Поэтому экономика Украины выиграла бы (могла бы быть на 10-15% больше), если бы в стране были созданы более благоприятные условия для производства добавленной ценности, в первую очередь благодаря лучшему предпринимательскому климату, а также выплатам более высоких зарплат.

В противном случае, правда, лишние граждане экономически активного возраста могли бы пополнить ряды безработных, иждивенцев, а то и преступников; или, по крайней мере, создавали бы мало добавленной ценности, вероятно меньше, чем составляют поступления от них.

Итак, конечный результат предельно зависит от экономической политики – так же, как и количество мигрантов, которые могут вернуться, и их состав с точки зрения экономического вклада во всеобщее благосостояние. Именно проблеме экономической политики, наиболее благоприятной для возвращения экономически продуктивных мигрантов, посвящено исследование, проведенное по заказу Украинского совета бизнеса в рамках совместного проекта с Help – Hilfe zur Selbsthilfe при поддержке МИД Германии.

Острота проблемы увеличилась в несколько раз из-за полномасштабного вторжения России. По состоянию на февраль 2024 года, по оценкам УВКБ ООН, общее количество зарегистрированных украинских военных мигрантов с разным статусом защиты, находящихся за границей, составило 6,48 млн человек, из которых 5,23 млн человек – в странах, отличных от РФ и Беларуси. Однако, по данным Государственной пограничной службы, совпадающим с данными пограничных служб стран Европы, разница количества выездов и въездов с начала полномасштабного вторжения составила 2,81 млн человек.

Итак, вероятно, временное убежище или аналогичный статус получила значительная часть украинцев, выехавших до февраля 2024 года по другим, преимущественно экономическим причинам, и/или часть мигрантов зарегистрировались более одного раза. Из находившихся за рубежом наших сограждан в начале полномасштабной войны вернулись около 400 тыс. (из которых около 300 тыс. - мужчины, которые, преимущественно, желали защищать Родину). Таким образом, собственно военных мигрантов – вероятно, чуть более 3 млн. А еще более 2 млн человек, вероятно, составляют экономические мигранты. Последние вряд ли вернутся в Украину.

Что будет способствовать возвращению беженцев

Имеющиеся академические данные свидетельствуют о том, что обратная миграция достаточно распространена: более 50% мигрантов, как правило, возвращаются в свои страны происхождения в течение 15 лет. Прежде всего, большинство военных мигрантов, которым пришлось покинуть родину недобровольно, из-за угроз безопасности, хотят вернуться домой после устранения таких угроз. По данным опросов, сейчас таких 65%, хотя год назад было 77%.

Еще одним сильным фактором, побуждающим многих вернуться, является ограниченный во времени правовой статус. В нашем случае около 8% всех мигрантов зависят от помощи настолько, что готовы вернуться в случае ее отмены, 18% вынуждены проживать в коллективном жилье, и столько же (вероятно – в основном те же) отвечают, что их доходы уменьшились в результате миграции – это в общей сложности около миллиона человек.

Следовательно, можно осторожно прогнозировать, что в случае хоть какого-то перемирия домой может вернуться до одного миллиона мигрантов – это хуже всего устроенные за границей. А в случае полной победы – около двух миллионов.

Далее ситуация может развиваться по-разному, и направление миграции будет зависеть от сравнения экономических и других условий в Украине и странах предоставления убежища, а также перспектив дальнейшей безопасности. По данным КМИС (по заказу CASE – Украина) в мае 2022 года только 54,7% опрошенных ответили, что в случае сохранения опасности военных действий планируют будущее (свое и своих детей) в Украине. Остальные предпочли бы эмигрировать.

О ценности возвращения беженцев для экономики

Возвращение определенного количества людей не означает автоматического увеличения экономики Украины. Многое зависит от того, кто именно будет возвращаться. Способствует ли возвращение мигрантов экономическому развитию – действительно дискуссионный вопрос. С одной стороны, есть доказательства, что возвращение мигрантов в Боснию и Герцеговину (БиГ) положительно повлияло на конкурентоспособность экспорта - в частности, потому, что мигранты привезли на родину новые умения и знания, которые они получили, работая в более развитых странах. Впрочем, как утверждают другие источники, это, наверное, касается трудовых мигрантов, но не обязательно тех, кто вынужден был эмигрировать из-за войны. Трудовые мигранты – это, в среднем, более активная часть рабочей силы, и если удастся хотя бы частично вернуть их на родину, это пойдет на пользу экономике.

В то же время, мигранты от войны – это либо полностью население определенных местностей (или, как в бывшей Югославии – этнических меньшинств), либо, по крайней мере, относительно более активные его представители. Но дальше отсев происходит уже в стране убежища: более активные и подготовленные находят работу, в то время как остальные привыкают к социальной помощи, а, следовательно, паразитизму. Именно вторая часть является первыми кандидатами на возвращение по окончании действия программ помощи, особенно учитывая интересы стран предоставления убежища, заинтересованных в квалифицированной рабочей силе, и поэтому не выталкивающих тех мигрантов, которые нашли работу и приспособились в местном обществе. И, понятно, что такие более активные люди с меньшей вероятностью будут возвращаться на родину, если там их не ждут какие-то лучшие возможности (например, работа по специальности). По этим причинам послевоенные мигранты, которые возвращаются, могут представлять собой и более слабую по качеству рабочую силу, а также содержать значительную часть неактивных (например, по возрасту или болезни) и патерналистски настроенных людей.

Таким образом, не только количество вернущихся, но и "качество" зависит от того, увидят ли активные люди на своей родине больше возможностей для самореализации, прежде всего в бизнесе, чем у них есть сейчас в странах пребывания. То есть, условия в Украине должны быть не "европейскими", а лучше "европейских". И это при том, что вряд ли в ближайшее время удастся догнать страны ЕС по "европейским принципам", таким как верховенство права и "человечность" государства, а также объему публичных благ, не говоря уже о внешней безопасности. Поэтому сначала должны быть в Украине европейские принципы и качество институтов, а только потом (и минимально, только там, где этого прямо требуют Директивы ЕС) – ограничительные и обременительные "европейские" нормы. При этом либеральные нормы можно и нужно внедрять как можно скорее.

Как заинтересовать украинцев возвращаться

Согласно анализу мирового опыта и с учетом специфики Украины, Правительству и Верховной Раде исследование предлагает реализовать следующие мероприятия.

Прежде всего, необходимо обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность, в частности через реформу правоохранительных органов со значительным повышением их эффективности (по окончании войны можно ожидать всплеск преступности), и в то же время нужно обезопасить законопослушных граждан и бизнес от произвола правоохранительных и контролирующих органов. В целом речь идет о комплексе реформ, направленных на установление действенного верховенства права. Это будет, среди прочего, иметь также существенные экономические последствия, поскольку верховенство права на данный момент является самым слабым звеном среди государственных институтов Украины.

Продолжить и расширить программу "Є-відновлення", обеспечить возмещение ущерба за утраченное имущество не только гражданам, но и предпринимателям малого и микробизнеса, а впоследствии - и остальному бизнесу.

Начать государственные программы по бесплатной переквалификации граждан для получения ими профессий, которые в настоящее время нужны в Украине.

Сохранить и содействовать финансовым связям мигрантов с их родной страной. Возможными мерами могут стать переговоры об устранении двойного налогообложения (острая проблема на примере Польши), содействие инвестиционным потокам, снижение стоимости денежных переводов.

Предусмотреть государственную поддержку временных мигрантов, которые планируют вернуться в Украину и нуждаются в помощи. В частности, стоит предусмотреть помощь в поиске работы, при необходимости предоставить бесплатное жилье на определенный срок. Те же меры необходимо предпринимать для ВПЛ, которые потенциально могут стать мигрантами.

Стимулировать возвращающихся в Украину граждан и ВПЛ начинать собственное дело - расширить программу "Є-работа", упростить условия получения грантов на начало собственного дела, расширить возможности целевого назначения грантов.

Следует сохранять и усовершенствовать систему упрощенного налогообложения для микробизнеса в Украине, обеспечивая более привлекательные условия, чем в странах ЕС. В частности, следует ограничить применение обязательной фискализации только той частью плательщиков единого налога, которые по характеристикам своего бизнеса имеют реальные риски превышения разрешенных законом верхних порогов для соответствующих групп "упрощенцев". Следует ввести режим компромиссной детенизации для самозанятых, наложить мораторий на усложнение деятельности и/или повышение ставок единого налога.

С целью содействия повышению заработных плат – провести экономические расчеты и наработать проект изменений в нормативно-правовые акты по снижению нагрузки на фонд оплаты труда.

Нужно усовершенствовать школьное образование, с особым вниманием на онлайн-обучение для детей мигрантов, чтобы оставить их в украинском образовательно-культурном поле.

Необходимо реформировать высшее образование с целью повышения его качества как элемента привлекательности для возвращения в Украину. Упростить условия поступления в вузы для украинцев, которые учились в последние годы за границей.

Все эти меры были актуальны и до полномасштабной войны, но не принимались по разным причинам, в том числе из-за нехватки ресурсов и противодействия групп влияния или непонимания со стороны международных организаций и партнеров. Но обострение проблем из-за войны увеличивает шанс на решение устаревших вопросов, которые стали гораздо более актуальными, а также превратились в предмет интереса новых стейкхолдеров, прежде всего стран, приютивших украинских мигрантов и заинтересованных в их добровольном возвращении на родину.