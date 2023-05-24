Что будет с ценами на яйца: эксперты объяснили, почему снова может быть подорожание

У Украины нет эффективных инструментов контроля за ценами производителей продуктов питания, поэтому у них есть широкие возможности для манипулирования, а рынок и потребители из-за этого испытывают настоящий ценовой шок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику УН.

Аналитики видят объективные причины ценового ралли на яйца на 120%, которое произошло в конце 2022 года из-за экономических последствий войны, когда были разрушены птицефабрики. Однако никто не может объяснить экономические причины резкого роста цен на яйца к Пасхе-2023.

Эксперты убеждены, что это следствие неконтролируемых манипуляций производителей.

Уже в начале весны 2023 года, как говорят экономические аналитики, на рынке сложились все предпосылки: сезонный фактор, возобновление поголовья кур-несушек, поступление на рынок дополнительных объемов продукции мелких домохозяйств.

Но вопреки классическим законам рынка производители продолжили повышать цены во время войны и экономические затруднения, чтобы заработать на традиционном ажиотажном спросе перед Пасхой. Кроме того, на рынке образовался искусственный дефицит – яйца украинского производства отправили на экспорт.

Они обращают внимание на то, что рост цен начался в тот период, когда внутренний рынок был перенасыщен предложением яиц в условиях сезонного роста их производства и ограниченного экспорта. "Это заставляет задуматься над нерыночным характером ценообразования на яйца в Украине, которое еще в октябре прошлого года указал АМКУ", - акцентируют авторы.

"Есть ограничение торговых надбавок [в розничной торговле] по отдельным видам продукции. Но объективно у государства нет инструментов влияния на формирование цен производителей", - уточняет Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, и предполагает, что возможно дальнейшее подорожание.

Такие скачки вероятны и дальше по любым продуктам, ведь до сих пор госконтроль за ценами происходит только в розничной торговле - фиксированные торговые наценки, контроль за изменением цен торговцев. Настоящая проблема - отсутствие контроля за манипуляциями производителей.

Авторы публикации говорят о том, что без внимания Антимонопольного комитета Украины, расследующего ценообразование на яйца, осталась вероятная теневая концентрация на рынке.

Светлана Пашко, старший научный сотрудник Института аграрной экономики отметила, что эффективное наблюдение Антимонопольного комитета за соблюдением добросовестной конкуренции на рынке могло бы стать действенным государственным рыночным инструментом для контроля за обоснованностью изменения цен на социально значимые продукты питания.