ua en ru
Вт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что будет с ценам в Украине: прогноз на ближайшие 12 месяцев

Новина українською →
Украина, Вторник 15 августа 2023 13:35
Что будет с ценам в Украине: прогноз на ближайшие 12 месяцев Фото: рост цен в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рост потребительских цен в Украине значительно замедлился. Финансовые аналитики и население ожидают сохранения этой тенденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По данным НБУ, финансовые аналитики в июле 2023 года прогнозировали, что в течение следующих 12 инфляция составит 12,0%. В июне они ожидали 13,5%.

Население в июле ждало инфляцию 13,1% (в июне - 14,0%)

Кроме того, банкиры в июле прогнозируют инфляцию в течение следующих 12 месяцев на уровне 13,8%.

Что будет с ценам в Украине: прогноз на ближайшие 12 месяцев

Инфляция в Украине

Потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. В месячном исчислении цены в июле упали на 0,6%.

НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине существенно замедлится и составит всего 10,6% в конце 2023 года. В то же время цены на продукты питания будут дорожать быстрее до урожая лета следующего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Инфляция в Украине
NEWS
Плохие новости для "уклонистов". Контроль над выездом за границу усилят, подключат ТЦК
Плохие новости для "уклонистов". Контроль над выездом за границу усилят, подключат ТЦК
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"