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Еще одно судно покинуло украинский порт на Черном море после загрузки

Украина, Вторник 26 сентября 2023 12:12
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Еще одно судно покинуло украинский порт на Черном море после загрузки Фото: Украина прорывает блокаду (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еще одно грузовое судно покинуло украинский порт на Черном море после погрузки. Оно отправится по гуманитарному коридору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Оно стало еще одним судном, отправившимся из украинского порта на Черном море с тех пор, как Киев установил временный "гуманитарный коридор", охватывающий береговую линию, после решения России выйти из сделки, которая позволяла безопасно осуществлять украинский экспорт.

Два судна с зерном покинули порт Черноморск на прошлой неделе по гуманитарному коридору.

Вице-премьер-министр Александр Кубраков заявил на прошлой неделе, что три грузовых судна направляются в украинские порты Черного моря для дальнейшего экспорта продуктов питания и руды.

Он назвал сухогрузы Azara, Ying Hao 01 и Eneida и сказал, что они должны были погрузить 127 тонн сельскохозяйственной продукции и железной руды для Китая, Египта и Испании.

Два других судна все еще находятся в портах под погрузку.

После вторжения в Украину в прошлом году Москва заблокировал черноморские порты для одного из крупнейших в мире поставщиков зерна, что Киев и его западные сторонники назвали попыткой использовать глобальные поставки продовольствия в качестве шантажа.

С июля 2022 года по июль 2023 года порты Большой Одессы были открыты в соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве ООН и Турции, которое позволяло России обыскивать корабли.

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