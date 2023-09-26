Еще одно судно покинуло украинский порт на Черном море после загрузки
Еще одно грузовое судно покинуло украинский порт на Черном море после погрузки. Оно отправится по гуманитарному коридору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Оно стало еще одним судном, отправившимся из украинского порта на Черном море с тех пор, как Киев установил временный "гуманитарный коридор", охватывающий береговую линию, после решения России выйти из сделки, которая позволяла безопасно осуществлять украинский экспорт.
Два судна с зерном покинули порт Черноморск на прошлой неделе по гуманитарному коридору.
Вице-премьер-министр Александр Кубраков заявил на прошлой неделе, что три грузовых судна направляются в украинские порты Черного моря для дальнейшего экспорта продуктов питания и руды.
Он назвал сухогрузы Azara, Ying Hao 01 и Eneida и сказал, что они должны были погрузить 127 тонн сельскохозяйственной продукции и железной руды для Китая, Египта и Испании.
Два других судна все еще находятся в портах под погрузку.
После вторжения в Украину в прошлом году Москва заблокировал черноморские порты для одного из крупнейших в мире поставщиков зерна, что Киев и его западные сторонники назвали попыткой использовать глобальные поставки продовольствия в качестве шантажа.
С июля 2022 года по июль 2023 года порты Большой Одессы были открыты в соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве ООН и Турции, которое позволяло России обыскивать корабли.