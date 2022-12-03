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Еще одна область Украины решила полностью запретить свет на улице

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Закарпатская область, Суббота 03 декабря 2022 09:38
Еще одна область Украины решила полностью запретить свет на улице Фото: в Закарпатской области решили полностью запретить уличное освещение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Закарпатской области решили полностью запретить уличное освещение, в частности, наружную рекламу, рекламные вывески, гирлянды и подсветки. Решение будет принято в понедельник на заседании Совета обороны города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Закарпатской ОВА Виктора Никита в Facebook.

"В понедельник на заседание Совета обороны области будет вынесен проект решения о введении запрета на использование всех видов наружного освещения, в частности, наружной рекламы, рекламных вывесок, гирлянд и подсветок, освещения улично-дорожной сети и т.д.", - написал он.

Уличное освещение будет отключено независимо от графиков отключений электроснабжения, которые сейчас систематизируют.

"В стране война, поэтому этой зимой без праздничной иллюминации. Оставляем свет только в домах и объектах критической инфраструктуры. Все остальное отключаем к стабилизации ситуации с энергообеспечением в стране", - отметил Никита.

За соблюдением правил отключений уличного освещения будут следить сотрудники полиции, СБУ, РВА и руководители территориальных общин.

Напомним, ранее в Черновицкой области запретили использование всех видов внешнего освещения во время комендантского часа. Однако это не относится к улично-дорожной сети и объектов критической инфраструктуры.

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