ua en ru
Сб, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еще один штат в США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Суббота 02 декабря 2023 21:59
UA EN RU
Еще один штат в США признал Голодомор геноцидом украинского народа Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американский штат Северная Каролина повторно признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.

"Мы благодарны штату Северная Каролина и 75-му губернатору Северной Каролины Рою Куперу за повторное признание Голодомора геноцидом в 90-ю годовщину Голодомора в Украине", - написала она.

Голодомор в Украине

Голодомор 1932-1933 годов считается одним из самых трагических событий в украинской истории. Массовый голод привел к миллионным жертвам. Историки отмечают, что в результате Голодомора погибли около 7 млн человек.

Верховная рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. После начала полномасштабной войны этот процесс активизировался. Ряд европейских стран принял соответствующее решение, как и более 30 штатов в США.

Больше о Голодоморе в Украине можно прочитать в материале "Месть за свободу. В Украине чтят память жертв Голодомора".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Голодомор
NEWS
Зеленский заявил, что обмены пленными с РФ продолжаются, часто прямо на поле боя
Зеленский заявил, что обмены пленными с РФ продолжаются, часто прямо на поле боя
DAILY
Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно