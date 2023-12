Еще один штат в США признал Голодомор геноцидом украинского народа

"Мы благодарны штату Северная Каролина и 75-му губернатору Северной Каролины Рою Куперу за повторное признание Голодомора геноцидом в 90-ю годовщину Голодомора в Украине", - написала она.

We are thankful to the State of North Carolina and @NC_Governor for reiterating the recognition of the Holodomor as Genocide on the 90th anniversary of the Holodomor in Ukraine.