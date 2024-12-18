Еще один "налог" с зарплат? Что не так с идеей о принудительном выкупе государственных облигаций

После повышения налогов власти рассматривают новые – иногда "экзотические" – пути наполнения бюджета. Один из них – принудительный выкуп гражданами и бизнесом облигаций госзайма (ОВГЗ). Оправдано ли такое решение даже во время войны и что о нем говорят финансисты и эксперты, – в материале журналиста РБК-Украина Руслана Кисляка.

Неопределенные перспективы относительно продолжительности войны в Украине на фоне меняющихся геополитических раскладов и негарантированных объемов финансовой помощи от партнеров заставляют отечественных чиновников, ответственных за финансовую сторону дела, искать дополнительные, а, возможно, и альтернативные способы наполнения государственной казны.

Поскольку партнерские средства Украина не может использовать для оплаты военных нужд, рассчитывать приходится только на внутренние источники поступлений. Среди таких источников, в частности, но не исключительно, – повышение или введение новых налогов и сборов, меры по детенизации экономики, выпуск государством облигаций внутреннего государственного займа и тому подобное.

Что такое обязательный военный займ

Недавно глава профильного комитета Верховной Рады Данило Гетманцев предложил публично подискутировать относительно еще одного (довольно экзотического) способа наполнения бюджета во время войны – так называемого обязательного военного займа (defense loan). Его суть заключается во введении обязанности для населения и бизнеса направлять часть дохода (зарплаты) на покупку долгосрочных государственных облигаций. В качестве возможного примера для подражания Гетманцев предлагает рассмотреть опыт Израиля.

"Опыт некоторых стран, которые проходили через большие войны, свидетельствует, что одних лишь рыночных стимулов для мобилизации внутренних сбережений на нужды сил безопасности и обороны может быть недостаточно. В том же Израиле, который у нас принято рассматривать как образец страны, более 70 лет успешно обороняющейся от превосходящих сил стран-противников, в 70-х годах прошлого века был введен ряд обязательных накопительных схем, в том числе для финансирования растущих расходов на безопасность", – напоминает Гетманцев.

Одним из таким инструментов был долгосрочный обязательный военный займ. На покупку военных облигаций в обязательном порядке уходило 7% от налогооблагаемого дохода работника, самозанятого или дохода предприятия. Ставка доходности составляла 5%, доход по облигациям не облагался налогом. Тело займа дополнительно индексировалось на индекс стоимости жизни.

Первые займы (от 1970 года) должны были быть погашены в 1986 году, 12 равными месячными платежами. Проценты выплачивались равными траншами каждые три года начиная с октября 1977 года. Обязательный военный займ, который просуществовал чуть более пяти лет, стал важным источником финансирования военных усилий Израиля в период до войны Судного дня (1973) и в первые годы после нее.

Может ли подобная обязательная накопительная схема быть введена в Украине (исключительно на военное время и исключительно на финансирование сил безопасности и обороны) – вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии, убежден народный депутат.

"Считаю, что на стороне государственных банков нужно перейти на определенный формат обязательной покупки военных облигаций на основе индивидуальных планов, которые должны разработать Минфин и НБУ. Поборникам либеральных идей отвечу сразу, что не считаю такие предложения адекватными для мирного времени. Впрочем, война продолжается, и сколько она продлится – никто не знает", – аргументирует Гетманцев.

Данило Гетманцев предлагает обсудить идею обязательного военного займа (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По его мнению, в Украине остается потенциал для дальнейшего наращивания объема размещений гособлигаций как среди банков, так и юридических и физических лиц.

"В условиях продолжения войны активизация размещения ОВГЗ является одним из немногих быстрых и доступных внутренних источников (другой способ – это увеличение налогов), который может быть использован для частичного закрытия потребности в финансировании сектора безопасности и обороны. Наращивание внутренних рыночных заимствований является также предохранителем от эмиссионного финансирования дефицита бюджета, что использовалось в 2022 году и среди других причин обусловило всплеск инфляции", – резюмирует Гетманцев.

Зайдет ли обязательный военный займ украинцам

В Министерстве финансов Украины на запрос РБК-Украина с просьбой прокомментировать идею введения обязательного выкупа военных облигаций ответили коротко и красноречиво: "министерство не может комментировать или оценивать политические заявления".

Коллега Данила Гетманцева по парламентскому комитету, представитель фракции партии "Голос" Ярослав Железняк в комментарии изданию отметил, что сейчас вложения в ОВГЗ – один из лучших вариантов инвестирования средств, на чем украинцы могут неплохо заработать, а государство – привлечь дополнительные средства в бюджет. Однако, убежден народный депутат, инициатива эта должна быть добровольной.

В банковской среде идею дополнительных обязательств по выкупу ОВГЗ (в дополнение к уже существующим) воспринимают ожидаемо неоднозначно. Правда, спешит успокоить и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский, речь пока идет лишь о попытке начать публичную дискуссию по сложному вопросу, поэтому не следует рассматривать идею как проработанную инициативу.

Вместе с тем, отмечает собеседник издания, вопрос устойчивого финансирования жизненно важных для Украины оборонных нужд стоит действительно остро. И если говорить о введении обязательной покупки военных облигаций, то следует тщательно оценить возможные риски для государства и сопоставить их с потенциалом привлечения средств через такой механизм. А риски, считает Дмитрий Глинский, здесь существенные.

"Если приобретение военных облигаций станет обязанностью, это будет разрушать рыночную мотивацию внутренних инвесторов, а также искажать мотивацию государства по управлению долгом. Следствием может быть рост риска дефолта по таким заимствованиям в будущем и недоверия к ОВГЗ в целом", – предостерегает банкир.

Кроме того, изъятие части официальных доходов через обязательную покупку облигаций, в дополнение к уже имеющемуся налогообложению, будет затруднять детенизацию украинской экономики, то есть ограничивать потенциал наращивания налоговых поступлений в бюджет.

Глава НАБУ констатирует: в условиях полномасштабной войны банки понемногу наращивают кредитование экономики и государства. В то же время искусственное ускорение инвестиций банков в ОВГЗ может если не сломать, то существенно ослабить положительные тенденции в кредитовании и затормозить экономический рост.

Для понимания. Объемы инвестиций банков в ОВГЗ за третий квартал 2024 года прибавили 8,9%, а в годовом измерении рост достиг 39%. При этом 74% всего банковского портфеля государственных облигаций сконцентрировано в банках, единственным или основным владельцем которых является государство. Росли в течение года и объемы банковского кредитования. Так, по данным НБУ, чистый портфель кредитов клиентам показал рост на 6,8% за последний квартал и на 22,4% за год. При этом объемы вложений банков в депозитные сертификаты НБУ имеют устойчивую тенденцию к сокращению.

Несмотря на то, что традиционно именно банковский сектор является основным инвестором в государственные облигации, в последнее время все больше внимания этому инструменту уделяют бизнес и население. Так, с начала года украинцы увеличили объем ОВГЗ в собственности на 20 млрд гривен до 73 млрд, и ожидается дальнейший рост. Среди причин устойчивого спроса на государственные долговые бумаги – достаточно высокие ставки (которые достигают 18% годовых), 100% государственной гарантии возврата средств, низкий порог входа (номинальная стоимость военных облигаций составляет 1 тыс. грн), а также отсутствие налогообложения дохода от инвестиции в ОВГЗ (в отличие от банковских депозитов, доходы от которых с нового года будут облагаться налогом по ставке 23%).

"Я считаю идею обязательного военного займа крайне вредной для будущего нашего государства. Вложения в облигации в независимой Украине всегда были добровольными. В 2022 году украинцы покупали ОВГЗ, чтобы помочь собственному правительству выстоять против оккупанта. Большое количество людей впервые получили опыт вложения в ценные бумаги. Это дает шансы на построение наконец в стране фондового рынка, который будет помогать финансировать послевоенное восстановление", – аргументирует финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

По его мнению, принуждение украинцев на поколение вперед отобьет желание доверять стране и ее долговым обязательствам. В результате, в будущем не будет желающих вкладываться ни в государственные ценные бумаги, ни в частные. Будет только одно направление – покупка доллара или другой валюты и вывоз ее за границу.

Стимулировать украинцев покупать государственные облигации лучше рыночными методами (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Гораздо лучшим инструментом дополнительной мобилизации сбережений граждан было бы активное привлечение валютной наличности на руках, в частности, через упрощенный финансовый мониторинг (фактически, легализацию теневых доходов) при вложении в специальные долгосрочные долговые бумаги Минфина, считает директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. В комментарии для РБК-Украина он отмечает, что заимствования в целом имели бы смысл, если бы нужно было мобилизовать большой объем средств на короткий период. Но война России против Украины – это не тот случай. Поэтому более надежным и прозрачным для граждан было бы повышение налогов, в частности, НДС, который вынуждены платить в том числе те, кто имеет теневые доходы.

Иначе, предупреждают опрошенные изданием эксперты, неизбежным выглядит дальнейшая тенизация доходов граждан.

"Речь идет фактически о скрытом налогообложении, обязательствах для тех, кто имеет "белые" зарплаты. В результате, маржа выгоды от теневых доходов только увеличится", – предостерегает руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский. В свою очередь, это существенно уменьшит привлекательность официальных зарплат, а именно зарплатные налоги – "чемпионы" по тенизации в Украине. С точки зрения усиления социальной напряженности такая инициатива ничем не лучше, чем повышение налогов, считает старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

Приемлемой альтернативой обязательному выкупу гособлигаций населением и бизнесом эксперты считают создание государством привлекательного механизма добровольного инвестирования в ОВГЗ.

"Принудительность выкупа облигаций идет вразрез с рыночными принципами экономики, на которые опирается модель устойчивости, доказавшая свою эффективность в Украине. Однако и рациональное зерно в этой идее есть – но если ее "перевернуть с головы на ноги": не принуждать, а заинтересовать в приобретении военных облигаций, поддерживая их привлекательную доходность и максимально упростив условия приобретения, а также введя возможность анонимного приобретения и владения", – говорит замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, добавляя, что можно даже ввести привилегированные облигации (в частности, с гарантией курсового риска), право на приобретение которых предоставить только отдельным когортам населения, например, военнослужащим.

Что касается банков, добавляет Илья Несходовский, для их добровольного привлечения к покупке госбумаг ставки по ОВГЗ должны быть не ниже ставок по депозитным сертификатам НБУ. В случае же принудительного выкупа ОВГЗ банками, это может сократить сроки поступления средств в бюджет, однако принципиально не увеличит суммы, которые получит государство.

Вместе с тем, предупреждает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман, нужно понимать, что длительное финансирование бюджетного дефицита с помощью облигаций внутреннего государственного займа по нынешним высоким ставкам уже через несколько лет может превратиться фактически в финансовую пирамиду. "С этим точно не стоит играть долго. Эти игры должны быть ограниченными во времени", – убежден собеседник РБК-Украина. Нужно искать другие источники наполнения бюджета. В первую очередь это – дешевые международные кредиты и гранты, арестованные активы РФ, а также приватизация, которая, среди прочего, в перспективе может обеспечить увеличение налоговых поступлений.

При подготовке статьи автором использовались эксклюзивные комментарии для РБК-Украина следующих спикеров: главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, замглавы указанного комитета, представителя фракции партии "Голос" Ярослава Железняка, и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрия Глинского, финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, руководителя аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, старшего экономиста CASE Украина Владимира Дубровского, замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, пресс-службы Министерства финансов, а также публичные комментарии Данила Гетманцева в мессенджере Telegram.