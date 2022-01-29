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Шахтоуправління "Південнодонбаське 1" знову під загрозою зупинки, - Волинець

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Субота 29 січня 2022 18:27
Шахтоуправління "Південнодонбаське 1" знову під загрозою зупинки, - Волинець Фото: Михайло Волинець (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Уряд повинен зайнятися питанням боргів державних шахт, оскільки "Шахтоуправління" Південнодонбаське №1 " знову опинилося під загрозою зупинки через непрофесійні дії керівництва шахти.

Про це написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

"Держпідприємство "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" в черговий раз опинилося під загрозою зупинки через борги за електроенергію", - написав він.

Волинець зазначає, що борг шахти ШУ "Південнодонбаське №1", яка знаходиться в управлінні Міністерства енергетики, формується починаючи з 2018 року і станом на січень 2022 року досяг критичних 195,5 млн гривень.

Водночас він підкреслив, що розташована поруч шахта ім. Сургая, яка має ідентичні показники по реалізації продукції, майже завжди своєчасно розраховується за спожиту електроенергію.

"Уряд повинен негайно взяти під контроль не тільки цю ситуацію, але взагалі проблему боргів державних шахт. Бо як ми час від часу бачимо по ситуації на ШУ "Південнодонбаське №1", через безглузді рішення менеджерів тисячі працівників вугільної галузі знову піддаються ризику залишитися без роботи", - підсумував Волинець.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року держава виділила з резервного фонду держбюджету 300 млн гривень на погашення заборгованості перед шахтарями.
Однак цього недостатньо для її повного погашення, оскільки за словами голови Незалежної спілки гірників України Михайла Волинця, до 1 лютого заборгованість із зарплати перед шахтарями досягне 2,2 млрд гривень.

Своєю чергою в жовтні минулого року "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" вже відключалося від електропостачання через борги за електрику, а влітку вона також перебувала на межі відключення.

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