Шахтарі посилять страйки через невиплату зарплат і доведення держшахт до банкрутства, - Волинець

Намір компанії "Центренерго" і Фонду держмайна змусити державні шахти продавати вугілля по заниженій ціні призведуть до посилення шахтарських страйків.

Про це заявив лідер незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець в ефірі "Україна24".

"Центренерго пропонує занизити ціну ще на 350 гривень (до 1350 грн/т, - ред.) . Тобто, вся промисловість України працює на ринкових відносинах, де на все є ринкова ціна, а на вугілля ціна занижена на 500 грн. Страйки на вугільних підприємствах вже продовжуються два тижні. Вони будуть посилюватись, якщо найближчим часом не буде виплачуватись заробітна плата", - заявив Волинець.

За його словами, державні шахти сьогодні змушені продавати вугілля по 1650 грн/т при ринковій ціні понад 2000 грн/т. Ще більше зниження ціни на державне вугілля призведе до зупинки всієї галузі.

Нагадаємо, собівартість видобутку вугілля на державних шахтах складає близько 3200 грн/т. Різниця між ціною продажу вугілля держшахтами і реальною собівартістю покривається шляхом прямих дотацій з державного бюджету.

На 2021 рік через занижену ціну продажу вугілля обсяг бюджетних дотацій зросте до 7 млрд грн.

Затримки або нестача дотацій призводить до виникнення заборгованості по заробітній платі і боргам за електроенергію.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. У 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.