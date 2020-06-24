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Шахтарі під ОП запитали у Зеленського, чому "Центренерго" не купляє їх вугілля

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 16:02
Шахтарі під ОП запитали у Зеленського, чому "Центренерго" не купляє їх вугілля
Фото: Офіс президента України (РБК-України)

До мітингувальників вийшов президент Володимир Зеленський

Гірняки державних вугільних підприємств Львівської області другий день мітингують під Офісом президента. Сьогодні до них вийшов президент Володимир Зеленський, у якого вони запитали про факти корупції в держкомпанії "Центренерго" та відмову купувати вугілля держшахт.

Про це стало відомо з відео, яке опублікував один з мітингуючих.

"Я вам обіцяю - ми все зробимо. Дайте мені пару днів. Я зараз розберуся з" Центренерго ", чому вони не виплачують гроші. Їдьте додому до своїх родин, я розберуся", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн).

Повідомлялось, що після зміни менеджменту з серпня "Центренерго" переорієнтувалось з вугілля державних шахт на вугілля із Росії, яке закупалось через посередників близьких до Коломойського.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями й початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" по відкриттю прямих поставок з РФ.

17 червня Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві електричної енергії на українських теплоелектростанціях, зокрема компанії "Центренерго".

За словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, використання "Центренерго" газу замість вугілля призводить до припинення роботи шахт, вимушеного простою і затримки виплати зарплат шахтарям.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер державне "Центренерго" буде активно закуповувати вугілля з державних шахт.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України шахтерыОфіс президентаЦентрэнерго
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