Шахтар - Айнтрахт: прогноз букмекерів

Фото: тренування "Шахтаря" перед матчем з "Айнтрахтом" (facebook.com/fcshakhtar)

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб

"Шахтар" проведе домашній матч проти німецького "Айнтрахта" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

14 лютого, 21:55

Харків, стадіон "Металіст"

Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом першої зустрічі. На перемогу "гірників" Bet365 дає коефіцієнт 2,25. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,50, а перемога гостей - 3,40.

У William Hill перемога українського клубу в першому матчі оцінена в 2,25. На те, що переможе спернік - 3,10. Нічийний результат за підсумками цього поєдинку - 3,40.