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"Шахтер" – "Янг Бойз": кто полетел в Германию на матч Лиги чемпионов

Гельзенкирхен, Вторник 05 ноября 2024 15:55
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"Шахтер" – "Янг Бойз": кто полетел в Германию на матч Лиги чемпионов Фото: "Горняки" перед противостоянием с "Арсеналом" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" во главе с Марино Пушичем взял на поединок 4-й тур общего раунда Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз" 27 футболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Шахтер" – "Янг Бойз" состоится в немецком Гельзенкирхене 6 ноября. Поединок примет "Фельтинс-Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

"Горняки" прибыли в Германию в понедельник вечером. До Дюссельдорфа чемпион Украины добрался привычным путем. Со Львова команда уехала автобусом в польский Жешув, а оттуда чартером прилетела в Северный Рейн-Вестфалию.

По сравнению с поединком против лондонского "Арсенала" в списке отсутствует Марьян Швед. Украинец не выходил на поле в составе "Шахтера" с конца сентября, а в двух последних матчах чемпионата Украины не попал в заявку команды. В общей сложности вингер провел всего 51 минуту в нынешнем сезоне.

Список футболистов "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз" 6 ноября:

Вратари: Ризнык, Твардовский, Фесюн, Пузанков

Защитники: Франьич, Бондарь, Педро Энрике, Азарове, Тобиас, Грам, Матвиенко, Конопля, Фарина

Полузащитники: Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон

Нападающие: Траоре, Сикан, Эгиналдо

&quot;Шахтер&quot; – &quot;Янг Бойз&quot;: кто полетел в Германию на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" в Лиге чемпионов 2024/25

Чемпион Украины начал турнир в основном раунде. В общей сложности подопечные Марино Пушича сыграют 8 матчей.

В трех стартовых турах "горняки" набрали 1 очко. После нулевой ничьей с итальянской "Болоньей" дончане потерпели два поражения – от "Аталанты" из Бергамо (0:3) и лондонского "Арсенала" (0:1). Поединок против "Янг Бойз" станет вторым домашним для "Шахтера".

В немецком Гельзенкирхене "горняки" сыграют еще два матча – против мюнхенской "Баварии" и французского "Бреста". На выезде команда Пушича будет противостоять нидерландскому ПСВ и дортмундской "Боруссии". Для выхода в следующий этап нужно набрать ориентировочно 10 пунктов.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Янг Бойз" образца сезона 2024/25.

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