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"Шахтер" в сентябре: полное расписание матчей украинского гранда

Львов, Понедельник 02 сентября 2024 10:24
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"Шахтер" в сентябре: полное расписание матчей украинского гранда Фото: Артем Бондаренко и компания сыграют и дома, и в Европе (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в первый осенний месяц проведет минимум четыре поединка в двух турнирах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

После международной паузы на матче сборных "горняки" трижды сыграют в чемпионате Украины и начнут основной раунд Лиги чемпионов. Сейчас у подопечных Марино Пушича запланированы четыре поединка в течение двух недель.

Вернется к делу "Шахтер" домашним матчем Премьер-лиги. "Горняки" проэкзаменируют новичка отечественного первенства – львовские "Карпаты". Матч запланирован на 14 сентября.

Зато 18 сентября "Шахтер" на выезде встретится с итальянской "Болоньей" в обновленной версии Лиги чемпионов. После вояжа на Апеннины команда Пушича будет противостоять столичной "Оболони" в 7-м туре УПЛ (21 сентября), а затем погостит у ровненского "Вереса" (28 сентября).

Отдельная история – встреча с криворожским "Кривбассом". В первый день осени команды не доиграли поединок из-за длительной воздушной тревоги в Днепропетровской области. В конце концов, матч перенесли на более поздний срок. В сентябре доступной резервной датой для "горняков" остается 25 сентября.

Полный перечень матчей "Шахтера" в сентябре:

  • "Шахтер" – "Карпаты", 14 сентября
  • "Болонья" – "Шахтер", 18 сентября
  • "Шахтер" – "Оболонь", 21 сентября
  • "Верес" – "Шахтер", 28 сентября

&quot;Шахтер&quot; в сентябре: полное расписание матчей украинского гранда

К слову, ранее составили календарь матчей сборной Украины разных категорий до конца 2024 года.

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