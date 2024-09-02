"Шахтер" в сентябре: полное расписание матчей украинского гранда

Донецкий "Шахтер" в первый осенний месяц проведет минимум четыре поединка в двух турнирах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

После международной паузы на матче сборных "горняки" трижды сыграют в чемпионате Украины и начнут основной раунд Лиги чемпионов. Сейчас у подопечных Марино Пушича запланированы четыре поединка в течение двух недель.

Вернется к делу "Шахтер" домашним матчем Премьер-лиги. "Горняки" проэкзаменируют новичка отечественного первенства – львовские "Карпаты". Матч запланирован на 14 сентября.

Зато 18 сентября "Шахтер" на выезде встретится с итальянской "Болоньей" в обновленной версии Лиги чемпионов. После вояжа на Апеннины команда Пушича будет противостоять столичной "Оболони" в 7-м туре УПЛ (21 сентября), а затем погостит у ровненского "Вереса" (28 сентября).

Отдельная история – встреча с криворожским "Кривбассом". В первый день осени команды не доиграли поединок из-за длительной воздушной тревоги в Днепропетровской области. В конце концов, матч перенесли на более поздний срок. В сентябре доступной резервной датой для "горняков" остается 25 сентября.

Полный перечень матчей "Шахтера" в сентябре: